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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 09:55 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元开始出现负面信号

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* 亚洲盘初呈紧凑的十字星形态，欧元/澳元开低0.15%

* 澳洲和欧元区本日都无一线数据，汇率可能将继续维持狭幅区间波动

* 5日、10日和20日移动均线小幅向下，波林格区间收缩，短期内偏空

* 若收在20日均线1.4356下，目标瞄准1.4265/70的7月/8月区间支撑水准

* 7月/8月升势的61.8%回档位1.4311，及纽约盘高点1.4383，分别为初步支撑/阻力位。(完)

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