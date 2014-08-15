《汇市简讯》欧元/澳元开始出现负面信号

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
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* 亚洲盘初呈紧凑的十字星形态，欧元/澳元开低0.15%
* 澳洲和欧元区本日都无一线数据，汇率可能将继续维持狭幅区间波动
* 5日、10日和20日移动均线小幅向下，波林格区间收缩，短期内偏空
* 若收在20日均线1.4356下，目标瞄准1.4265/70的7月/8月区间支撑水准
* 7月/8月升势的61.8%回档位1.4311，及纽约盘高点1.4383，分别为初步支撑/阻力位。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪 审校 于春红)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。