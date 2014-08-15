台湾股市：电子类股引领早盘跌势，广达公布第二季净利持平后走低

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
广达电脑 下跌2.5%。该公司周四公布，第二季净利较上年同期基本持平，不及预期。但该公司在业绩会议上表示，鉴于更新换代需求强劲，公司对当前季度的出货前景依然乐观。
电子类指数 下跌0.2%。
台湾政府将在周五稍晚公布修订后的2014年经济增长预期，统计部门目前对全年GDP增长率预估为2.98%，这将是2011年以来最快的经济扩张速度。(完)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。