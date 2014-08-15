台湾股市：电子类股引领早盘跌势，广达公布第二季净利持平后走低

广达电脑 下跌2.5%。该公司周四公布，第二季净利较上年同期基本持平，不及预期。但该公司在业绩会议上表示，鉴于更新换代需求强劲，公司对当前季度的出货前景依然乐观。

台湾政府将在周五稍晚公布修订后的2014年经济增长预期，统计部门目前对全年GDP增长率预估为2.98%，这将是2011年以来最快的经济扩张速度。(完)