期货日报：沪锌升势难再续，市场做多动能减弱

以下内容节选自8月15日的《期货日报》：

伦锌受阻于2350美元/吨附近，短期难以形成突破走势，沪锌走势明显弱于伦锌，均线已经呈现空头排列，短期预计沪锌将向16000元/吨附近靠近。始于6月初的沪锌上涨行情并不是对外盘行情的简单跟随，而是在“内忧外患”背景下供需失衡预期增强的结果。

从海关总署的数据来看，2009年国内锌矿砂和精矿进口量达到385万吨，之后连年下滑，2013年进口量为199.4万吨，今年1—6月进口量为94.1万吨，明显偏低，这说明目前国内客观需求放缓。如果本年度进口量突破200万吨，并在之后年份持续增加，那么才会对供需格局及价格走势产生影响，否则，疲弱的需求难以对价格构成支撑。(完)

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