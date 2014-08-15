期货日报：沪锌升势难再续，市场做多动能减弱

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
以下内容节选自8月15日的《期货日报》：
伦锌受阻于2350美元/吨附近，短期难以形成突破走势，沪锌走势明显弱于伦锌，均线已经呈现空头排列，短期预计沪锌将向16000元/吨附近靠近。始于6月初的沪锌上涨行情并不是对外盘行情的简单跟随，而是在“内忧外患”背景下供需失衡预期增强的结果。
从海关总署的数据来看，2009年国内锌矿砂和精矿进口量达到385万吨，之后连年下滑，2013年进口量为199.4万吨，今年1—6月进口量为94.1万吨，明显偏低，这说明目前国内客观需求放缓。如果本年度进口量突破200万吨，并在之后年份持续增加，那么才会对供需格局及价格走势产生影响，否则，疲弱的需求难以对价格构成支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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