日本已公布经济指标--2014/8/15

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第二季 -1.7% p +1.6% r 9月7日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 7月 +2.8% +2.8% 8月28日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +3.3% +3.4% 8月28日 -- 工业生产(m/m) 6月 -3.4% r +0.7% r 8月28日 -- 失业率 6月 3.7% @ 3.5% @ 8月28日 -- 贸易收支(亿日圆) 6月 逆差8,222 逆差9,090 8月19日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 6月 -3.0% -8.0% 8月28日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。