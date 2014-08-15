欧洲农业：欧盟将进一步支持水果蔬菜生产者，望降低俄罗斯禁令影响

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透布鲁塞尔8月14日 - 欧盟执委会(European Commission)下周初将宣布对欧盟水果和蔬菜生产商予以更多帮助，努力避免俄罗斯禁止进口多数西方食品后出现价格暴跌。
此前，俄罗斯政府宣布一年内禁止从美国、欧盟28国、加拿大、澳洲以及挪威进口所有肉类、鱼类、乳制品、水果和蔬菜，以报复西方经济制裁。
分析师表示，俄罗斯自身可能遭受最大的痛楚，因为这些举措将推高国内食品价格及通胀，不过欧盟农民则担心新鲜水果等产品供应过剩将导致这些产品的价格在欧洲市场暴跌。
欧盟执委会已宣布对桃子和油桃种植户予以支持，增加了可以从市场上撤回并自由分配的过剩产品数量，同时为生产者提供资金补偿。
欧盟执委会表示，计划采取同样措施帮助西红柿、黄瓜、胡椒和蘑菇种植者。
2013年欧盟共同农业政策(Common Agricultural Policy)改革之后，欧盟已建立了4.2亿欧元的紧急基金，就突发性市场干扰而为生产者提供补偿。
欧盟每年对俄罗斯出口的农产品总计约110亿欧元，大约为欧盟全部农产品销售的10%。(完) (编译 石冠兰 审校 许娜)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。