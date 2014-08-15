欧洲农业：欧盟将进一步支持水果蔬菜生产者，望降低俄罗斯禁令影响

路透布鲁塞尔8月14日 - 欧盟执委会(European Commission)下周初将宣布对欧盟水果和蔬菜生产商予以更多帮助，努力避免俄罗斯禁止进口多数西方食品后出现价格暴跌。

此前，俄罗斯政府宣布一年内禁止从美国、欧盟28国、加拿大、澳洲以及挪威进口所有肉类、鱼类、乳制品、水果和蔬菜，以报复西方经济制裁。

分析师表示，俄罗斯自身可能遭受最大的痛楚，因为这些举措将推高国内食品价格及通胀，不过欧盟农民则担心新鲜水果等产品供应过剩将导致这些产品的价格在欧洲市场暴跌。

欧盟执委会已宣布对桃子和油桃种植户予以支持，增加了可以从市场上撤回并自由分配的过剩产品数量，同时为生产者提供资金补偿。

欧盟执委会表示，计划采取同样措施帮助西红柿、黄瓜、胡椒和蘑菇种植者。

2013年欧盟共同农业政策(Common Agricultural Policy)改革之后，欧盟已建立了4.2亿欧元的紧急基金，就突发性市场干扰而为生产者提供补偿。