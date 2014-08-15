国际油市：低油价让数千亿美元的石油项目投资面临风险--智库

CTI是由数家美欧基金会所创立，其中包括洛克斐勒兄弟基金会、朗特里慈善信托基金。

它以位于奥斯陆的能源企业Rystad Energy的企业支出及产量来估算，CTI列出了20个总耗资金额预估为907亿美元的重大石油项目，称这些项目是取消候选名单，因其中大多数项目需要油价至少每桶110美元才能达到损益平衡。

那些项目中有16个是涉及深海钻井或油砂加工。

“这些资本可以返还给股东，而不是把钱继续放在高成本却低回报的风险项目。”CTI说。

根据最近世界银行和美国能源资料协会(EIA)的预估，到2025年时，原油名义价格料将上升至约每桶109美元。

尽管中东局势、俄罗斯与西方国家关系紧张等地缘政治情势升高，油价仍数月处于低点，这主要是因供应充裕且全球需求疲软。

近月布兰特原油 周四触及13个月低点每桶102.10美元，可比西德克萨斯中质油合约 则自1月以来首度跌破每桶96美元。

根据CTI指出，康菲石油国际 和皇家荷兰/壳牌石油集团 可能遭受低油价风险的产能最多；而道达尔(Total) 和艾克森美孚(Exxon Mobil) 需仰赖高油价的资本支出百分比则是最大。(完) (编译 杜明霞/李婷仪 审校 张荻)