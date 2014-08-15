中国债市：银行间市场7月债券托管增逾4,721亿元，增量环比降逾两成

路透上海8月15日 - 中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年7月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约31.69万亿元人民币，当月共增加4,721亿元，增量环比降逾两成。

其中主要托管信用债的上海清算所7月增势减弱，当月托管增量近四个月来首度落后于中债登。

中债登的数据显示，7月末债券托管余额27.54万亿元，当月增加3,023亿元；其中商业银行增持2,031亿元，占比约三分之二，仍为增持主力，并再创逾一年来单月增持新高。

具体债券方面，按中债登口径托管券种统计，随着地方政府债开始进入发行高峰，当月政府债券托管增量2,605亿元仍为最大；政策性银行债同期增加724亿元次之。

而按上海清算所券种统计，7月中期票据、非公开定向债务融资工具和同业存单的托管增量依旧位居前列。

中债登和上海清算所债券统计数据中包括银行间债市、跨市场发行的国债和企业债、柜台市场及其它。

以下为2014年7月末按债券统计的中债登和上海清算所债券托管量的变化情况(单位：亿元人民币):

2014年7月末 当月增减 当年累计增减

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中债登 275,393.78 3,022.74 16,280.52

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上海清算所 41,486.92 1,698.66 14,615.40

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合计 316,880.70 4,721.40 30,895.92

注：清算所另外有2亿美元的中期票据未计入上述数据中。

以下为2014年7月末中债登按投资者分类的债券托管量(单位：亿元人民币):

2014年7月末 当月增减 当年累计增减

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商业银行 175,324.61 2,030.70 8,506.50

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基金公司 29,520.23 292.01 2,762.03

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保险机构 23,862.40 -29.02 633.21

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证券公司 1,793.52 -33.72 206.75

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境外机构 4,418.52 50.76 4,418.52

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以下为2014年7月末主要债券品种的托管量(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年7月末 当月增减 当年累计增减

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政府债券 97,216.20 2,604.92 5,435.55

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央行票据 4,691.72 -200.00 -830.00

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政策性金融债 97,474.38 724.00 8,754.80

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政府支持机构债 10,550.00 150.00 750.00

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商业银行债 12,296.00 -345.00 -642.00

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资本工具 1,149.00 100.00 1,134.00

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非银行金融机构债 420.00 38.00 58.00

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企业债券 27,537.69 438.75 4,179.04

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中期票据 22,888.00 -580.80 -3,435.40

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集合票据 63.36 -4.70 -28.21

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资产支持证券 1,076.14 97.57 904.75

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外国债券 31.30 0.00 0.00

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上海清算所数据 2014年7月末 当月增减 当年累计增减

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短期融资券 10,013.20 248.30 1,570.00

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超短期融资券 5,720.00 -12.00 991.00

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中期票据 7,344.70 559.90 4,828.60

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区域集优中小企业 101.16 0.00 3.30

集合票据

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非公开定向债务 14,573.06 549.70 5,193.28

融资工具

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金融企业短期 928.00 -42.00 118.10

融资券

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非金融企业资产 138.80 0.00 41.00

支持票据

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信贷资产支持证券 98.10 -44.74 -84.78

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资产管理公司金融债 445.00 0.00 225.00

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同业存单 1,669.90 434.50 1,329.90

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政府支持机构债券 450.00 0.00 400.00

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项目收益票据 5.00 5.00 5.00

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以下为2014年7月债券的主要发行和交易情况(单位：亿元人民币):

中债登数据 2014年7月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量

其中:本币债 6,067.02 35,110.58 56,453.94

美元债 0.00 0.00 8.65

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现券交割量 27,756.57 167,338.67 369,733.59

(银行间)

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回购交割量 198,980.16 1,115,748.89 1,589,265.88

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债券借贷成交量 541.79 2,774.89 1,123.17

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债券兑付 3,362.47 19,312.06 34,573.09

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上海清算所数据 2014年7月 2014年累计 2013年全年

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债券发行量 3,384.30 28,125.38 27,845.02

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债券兑付量 1,674.20 13,510.37 18,082.81

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现券清算量 7,912.29 41,434.96 56,286.11

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回购清算量 15,146.65 69,965.70 55,949.85

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中国债券市场主要包括银行间市场、证交所债市，其中银行间市场是最主要的债券交易市场以及中短期资金拆借市场，交易品种涵盖国债、金融债、央票、企业债、短期融资券、中期票据以及资产支持证券等几乎所有的债券品种。