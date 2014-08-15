台湾债市：五年券殖利率早盘趋跌，反应美债长券端标售需求强劲

路透台北8月15日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五早盘趋跌。交易员表示，受到美债长券端标售需求强劲及欧元区经济疲弱不振影响，美国指标10年期公债殖利率 上日收低至2.40%，令盘初五年热券103/10殖利率跌破1.13%，一度企图挑战前波盘中低位的1.1250%。

交易员指出，国际债市投资氛围偏多，引领美债殖利率略像5月份的小急跌行情，而本月台债发行筹码进入空窗期，国内外情势皆有利于台债殖利率呈现缓跌态势，短线五年券103/10殖利率满足点暂先看在1.10%。

〞现在就一个基点(bp)、一个基点的往下测。〞一位券商台债交易员说。

当地时间9:30，台湾加权指数 下跌0.30%，暂报9,203.33点；亚洲盘初美国指标10年期公债 殖利率仍在2.40-2.41%附近，距离上日纽约尾盘变化不大。

美国公债收益率周四走低，因30年期公债标售需求强劲，以及令人失望的欧元区数据推动10年期德债收益率跌至纪录低位，导致美国公债的吸引力增强。纽约尾盘，指标10年期公债收益率 回落3个基点，报2.400%，较上周触及的14个月低位高约5个基点。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.11-1.14%

本地时间10:16时最新报价：

• 103/10期殖利率跌0.70基点报1.1260%。

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