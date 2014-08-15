企业并购：SEC正在调查Valeant联手Ackman敌意收购艾尔建的交易

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透8月14日 - 据知情人士周四透露，美国证券监管部门正在调查亿万富翁William Ackman联手Valeant Pharmaceuticals ，对保妥适(Botox，注射用A型肉毒毒素)生产商艾尔建 的敌意收购。
上述知情人士称，美国证券交易委员会(SEC)正在向Ackman的对冲基金Pershing Square Capital Management质询相关问题，后者则在配合调查，回答这些问题。SEC会例行地审查公司的并购计划。
Pershing Square持有艾尔建将近10%的股权，其在与Valeant合作拟推动此项并购。并购计划于4月首次公布。艾尔建则在抵御这一敌意收购企图。
其后Valeant便发起了针对艾尔建股票的收购要约。
华尔街日报周四率先报导，SEC正在调查Valeant和Ackman的敌意收购是否违反了证券法。
Pershing Square发布声明称，它在收购艾尔建股票的过程中没有任何不当行为，该公司4月22日提出收购建议被拒，之后在6月18日发起了要约收购。
本月稍早时候，艾尔建指控Valeant和Ackman违反证券法，在筹备收购计划时使用了内幕消息。
Valeant发言人称，该公司相信此项交易是完全合法的。
SEC和艾尔建均未予置评。(完) (编译 王颖；审校 王洋)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1