企业并购：SEC正在调查Valeant联手Ackman敌意收购艾尔建的交易

路透8月14日 - 据知情人士周四透露，美国证券监管部门正在调查亿万富翁William Ackman联手Valeant Pharmaceuticals ，对保妥适(Botox，注射用A型肉毒毒素)生产商艾尔建 的敌意收购。

上述知情人士称，美国证券交易委员会(SEC)正在向Ackman的对冲基金Pershing Square Capital Management质询相关问题，后者则在配合调查，回答这些问题。SEC会例行地审查公司的并购计划。

Pershing Square持有艾尔建将近10%的股权，其在与Valeant合作拟推动此项并购。并购计划于4月首次公布。艾尔建则在抵御这一敌意收购企图。

其后Valeant便发起了针对艾尔建股票的收购要约。

华尔街日报周四率先报导，SEC正在调查Valeant和Ackman的敌意收购是否违反了证券法。

Pershing Square发布声明称，它在收购艾尔建股票的过程中没有任何不当行为，该公司4月22日提出收购建议被拒，之后在6月18日发起了要约收购。

本月稍早时候，艾尔建指控Valeant和Ackman违反证券法，在筹备收购计划时使用了内幕消息。

Valeant发言人称，该公司相信此项交易是完全合法的。