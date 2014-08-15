《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--8月15日

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *浙江省交通 200 10 9 8/18簿记建档 农业银行 AAA(联合资信) 8/20 8/21 投资集团 民生银行 AAA-(中债资信) ======================================================================================= *光明食品集团 200 20 9 8/18簿记建档 中信银行 AAA(上海新世纪) 8/20 8/21
建设银行 AA+(中债资信) =======================================================================================
2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *东吴证券 31 10 3 8/20招标 浦发银行 AA+ 8/21 8/22
(最高发行余额) ======================================================================================= *安信证券 41 13 3 8/20招标 浦发银行 AAA 8/21 8/22
(最高发行余额) 中信银行 ======================================================================================= *新疆天业集团 8 4 12 8/20簿记建档 兴业银行 AA+ 8/21 8/22 ======================================================================================= *巨化集团 19 5 12 8/20簿记建档 建设银行 AA+ 8/21 8/22
中信银行 ======================================================================================= *中国铝业 50 30 12 8/20簿记建档 农业银行 AAA 8/22 8/25
光大银行 ======================================================================================= *武汉城建投 30 30 12 8/22簿记建档 交通银行 AAA 8/25 8/26 开发集团 ======================================================================================= 重庆市轨道 15 5 12 8/18簿记建档 民生银行 AA+ 8/19 8/20 交通(集团) ======================================================================================= 财通证券 18 6 3 8/18招标 中信银行 AA 8/19 8/20
(最高发行余额) ======================================================================================= 第一创业证券 14 7 3 8/18招标 一创摩根证券 AA 8/19 8/20
(最高发行余额) ======================================================================================= 梅花生物 20 10 12 8/18簿记建档 兴业银行 AA 8/19 8/20
招商银行 ======================================================================================= 空港股份 2.7 2.7 12 8/19簿记建档 北京银行 AA- 8/20 8/21 ======================================================================================= 粤电力 12 4 12 8/19簿记建档 建设银行 AAA 8/20 8/21 ======================================================================================= 青岛城建投集团 20 10 12 8/19簿记建档 浦发银行 AAA 8/20 8/21 ======================================================================================= 国都证券 26 10 3 8/19招标 中信建投证券 AA+ 8/20 8/21
(最高发行余额) ======================================================================================= 恒泰证券 21 7 3 8/19招标 招商银行 AA 8/20 8/21
(最高发行余额) ======================================================================================= 常高新集团 10 5 12 8/20簿记建档 平安银行 AA+ 8/21 8/22 ======================================================================================= 精功集团 16 8 12 8/21簿记建档 兴业银行 AA 8/22 8/25 ======================================================================================= 浙江杭钢 12 6 12 8/21簿记建档 中信银行 AA 8/25 8/26 商贸集团 浙商银行 ======================================================================================= 云南能源 12 12 12 8/21簿记建档 建设银行 AAA 8/22 8/25 投资集团 ======================================================================================= 岳阳林纸 6 6 12 8/21簿记建档 浦发银行 AA 8/25 8/26
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *阳泉煤业集团 15 10 5 8/20簿记建档 光大银行 AA+ 8/21 8/22 阳煤化工投资公司 北京银行 ======================================================================================= *祁连山 9 5 5 8/20簿记建档 交通银行 AA 8/21 8/22
======================================================================================= *温州公用事 15 5 5 8/20簿记建档 农业银行 AA 8/22 8/25 业投资集团 建设银行 ======================================================================================= *中国建筑第 12 10 5 8/20簿记建档 建设银行 AA+ 8/21 8/22 五工程局公司（中国建筑 提供保证） 中信建投证券 ======================================================================================= *世茂股份 50 10 3 8/20簿记建档 中金公司 AA 8/22 8/25
上海银行 ======================================================================================= 内蒙古高新 9 5 5 8/18簿记建档 浦发银行 AA 8/20 8/21 控股 国开行 ======================================================================================= 广西铁路投资 30 10 7 8/18簿记建档 国开行 AA+ 8/19 8/20 (集团) (附第5年末发行人上调票面利率 民生银行
选择权和投资者回售选) ======================================================================================= 海格通信 17 8 3 8/19簿记建档 中信银行 AA 8/21 8/22
工商银行 ======================================================================================= 烟台港集团 21 11 5 8/19簿记建档 工商银行 AA 8/20 8/21
中国银行 ====================================================================================== 上海紫江集团 10 5 3 8/19簿记建档 农业银行 AA 8/21 8/22 ====================================================================================== 镇江市城 10 5 5 8/19簿记建档 民生银行 AA 8/20 8/21 建投集团 ====================================================================================== 福州市交通 10 7 5 8/19簿记建档 国开行 AA 8/20 8/21 建设集团 ======================================================================================= 安徽国贸集团 14 8 5 8/20簿记建档 民生银行 AA 8/21 8/22 控股 ====================================================================================== 广东粤垦 8 8 5 8/21簿记建档 浦发银行 AA 8/22 8/25 投资公司 交通银行 ====================================================================================== 大唐发电 35 35 5 8/21簿记建档 农业银行 AAA 8/22 8/25
国开行 =======================================================================================
4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 南京市区域 1.5 1.5 3 8/18簿记建档 南京银行 AAA 8/19 8/20 集优中小企业 ========================================================================================= 注: *代表新增。(完) (整理 康熙泽；审校 杨文纨)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。