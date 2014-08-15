大连新北良：大商所玉米期货主力合约踌躇不前，干旱无碍丰产预期

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
以下内容节选自8月15日的《期货日报》：
自7月以来，国内玉米期现货市场开启一波上涨行情，市场优质粮源短缺和临储拍卖成交价格高企让现货价格创出历史新高，而蔓延的旱情则“推波助澜”。但经过连续上涨之后，“期货滞涨、现货偏强”的阶段性特点逐渐显现。
在新粮大批量上市之前，市场供应仍以临储拍卖粮为主。由于市场对优质粮源争夺激烈，拍卖成交价格仍维持在高位，现货价格受此影响保持强势。但高点将逐步显现，受制于新玉米丰产的预期，玉米期货主力1501合约将出现滞涨走势。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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