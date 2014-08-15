大连新北良：大商所玉米期货主力合约踌躇不前，干旱无碍丰产预期

自7月以来，国内玉米期现货市场开启一波上涨行情，市场优质粮源短缺和临储拍卖成交价格高企让现货价格创出历史新高，而蔓延的旱情则“推波助澜”。但经过连续上涨之后，“期货滞涨、现货偏强”的阶段性特点逐渐显现。