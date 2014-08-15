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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 10:22 BJT

大连新北良：大商所玉米期货主力合约踌躇不前，干旱无碍丰产预期

以下内容节选自8月15日的《期货日报》：

自7月以来，国内玉米期现货市场开启一波上涨行情，市场优质粮源短缺和临储拍卖成交价格高企让现货价格创出历史新高，而蔓延的旱情则“推波助澜”。但经过连续上涨之后，“期货滞涨、现货偏强”的阶段性特点逐渐显现。

在新粮大批量上市之前，市场供应仍以临储拍卖粮为主。由于市场对优质粮源争夺激烈，拍卖成交价格仍维持在高位，现货价格受此影响保持强势。但高点将逐步显现，受制于新玉米丰产的预期，玉米期货主力1501合约将出现滞涨走势。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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