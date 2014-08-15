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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 10:37 BJT

澳新汇市：澳新货币兑英镑接近数周高位，兑美元变动不大

英镑兑新西兰元 最新报1.9684，盘中一度跌至三周低点1.9631。该汇率自周一以来累计下跌了0.6%。

其他货币汇率波动不大，澳元 持稳在0.9317美元，距离隔夜高点0.9328不远。该汇率本周料将上涨0.5%。

澳元自3月末以来一直未突破0.92-0.95美元区间。初步阻力位在20日和100日移动均线切入位0.9340美元。

新西兰元 下跌0.2%,至0.8475美元，此前在海外市场触及一周高点0.8515美元。

阻力位在0.8530美元，支撑位在0.8465美元，即新西兰元的200日移动均线切入位。据称0.8420-0.8400美元区域存在买盘。

本周新西兰元兑美元料将小幅上涨。(完)

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