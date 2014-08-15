台湾汇市：台币实质交易走升，外资汇入踊跃

路透台北8月15日 - 台币兑美元 周五实质交易走升，因外资汇入相当踊跃。汇银人士指出，台股 盘初虽走弱，但外资抛汇力道相对较大，令台币走出较明显升势。

只不过，汇银人士表示，出口商虽也有抛汇压力，但目前为止并不特别紧张，以观望为主；进口商见台币趋升则有些美元买盘出笼。

〞今天外资进来一堆，〞一位小型商银交易人士说。

只不过，他们认为，上市公司第二季汇兑出现损失，估计央行也不可能让台币短期大升，估计盘初价位--29.970应是今日实质交易台币的极限，随后不排除走弱回测30的整数关卡。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价转深。一个月远汇报价 暂报在29.943/29.952左右，上日纽约盘收在29.950。

本地时间1018，台股加权指数 跌0.53%报9,181.94点。韩国金融市场今日因公众假期休市一日。

今日早盘台币主要交易区间区间在29.970-29.990，上交易日全日主要区间在29.992-30.006。

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.970-30.010

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