台湾汇市：台币实质交易走升，外资汇入踊跃

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
路透台北8月15日 - 台币兑美元 周五实质交易走升，因外资汇入相当踊跃。汇银人士指出，台股 盘初虽走弱，但外资抛汇力道相对较大，令台币走出较明显升势。
只不过，汇银人士表示，出口商虽也有抛汇压力，但目前为止并不特别紧张，以观望为主；进口商见台币趋升则有些美元买盘出笼。
〞今天外资进来一堆，〞一位小型商银交易人士说。
只不过，他们认为，上市公司第二季汇兑出现损失，估计央行也不可能让台币短期大升，估计盘初价位--29.970应是今日实质交易台币的极限，随后不排除走弱回测30的整数关卡。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币的换汇点折价转深。一个月远汇报价 暂报在29.943/29.952左右，上日纽约盘收在29.950。
本地时间1018，台股加权指数 跌0.53%报9,181.94点。韩国金融市场今日因公众假期休市一日。
今日早盘台币主要交易区间区间在29.970-29.990，上交易日全日主要区间在29.992-30.006。
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.970-30.010
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路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
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