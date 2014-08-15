期货日报：郑棉上行压力重重，库存处于高位而棉纱走火困难

以下内容节选自8月15日的《期货日报》：

8月直补政策细则仍旧未出台，但有传言称直补总额有限，这导致郑棉强势反弹。主力1501合约月初为14020元/吨，7个交易日后大幅上升至14930元/吨，上涨近千元。后市郑棉上涨压力重重。

据美国农业部（USDA）最新发布的8月全球棉花供需预测报告，2014/2015年度全球棉花总产2561.3万吨，消费2451.5万吨，期末库存为2288万吨，库存消费比高达93.3%。全球供应面宽松，期末库存继续处于高位，压力依旧沉重。

6-8月为纺织行业的传统淡季，下游布厂开工率较低，资金紧张，严格控制原料库存，对棉纱维持刚需采购。而进口棉纱相对于国产纱有着明显的价格优势，尤其是在中低支纱市场，国内棉纱走货较困难，这将对新旧年度棉价接轨产生不利的影响。

当前棉市的基本面已经没有悬念，然而政策面却是扑朔迷离，这也是近期多头可以炒作的题材。在全球棉花供给过剩、国内库存高企的大背景下，郑棉上升空间有限。对于郑棉主力1501合约来说，逢高抛空是比较稳妥的做法。(完)

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