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亚洲 | 2014年 8月 18日 星期一 07:07 BJT

****主要国家经济指标预测--8月18日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值      前值     
    8月18日(一)
    0130  澳洲新车销售                                     7月            --       +1.7%
    0900  欧元区贸易收支(亿欧元)                           6月       顺差210     顺差154
    1400  全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数             8月            53          53
    2100  韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                  7月            --        持平
                                 (较上年同期)                             --       +0.1%
    2245  新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价              第二季           --       +1.0%
                               PPI产出物价                                --       +0.9%
      
     
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段         现值      预估值  
    8月15日(五)
    0830  英国国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季修正值      +0.8%       +0.8%
                               (较上年同期)                            +3.2%       +3.1%
    1230  加拿大就业岗位变动(万个)                    7月修正值      增加4.17       增加2
                失业率                                                  7.0%        7.1%
                就业参与率                                             66.1%      66.10%
    1230  加拿大制造业销售(较前月)                         6月         +0.6%       +0.4%
    1230  美国纽约联储制造业指数                           8月         14.69       20.00
    1230  美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月)          7月         +0.1%       +0.1%
                                 (较上年同期)                          +1.7%       +1.8%
              核心最终需求PPI(较前月)                                  +0.2%       +0.2%
                         (较上年同期)                                  +1.6%       +1.6%
    1300  美国整体净资本流动(亿美元)                       6月   净流出1,535          --
          外国购买美国公债(亿美元)                                 净卖出208          --
    1315  美国工业生产(较前月)                             7月         +0.4%       +0.3%
              制造业产出(较前月)                                       +1.0%       +0.4%
              产能利用率                                               79.2%       79.2%
    1355  美国路透/密西根大学消费者信心指数              8月初值       79.2         82.5
                                   现况指数                            99.6         97.8
                                   预期指数                            66.2         73.0(完)
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