主要国家经济指标预测--8月18日****

标题新闻：加拿大安大略省长wynne称将颁布包括征收非居民投机税在内的16项新措施以平抑房价
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月18日(一) 0130 澳洲新车销售 7月 -- +1.7% 0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 顺差210 顺差154 1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 8月 53 53 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.1% 2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季 -- +1.0% PPI产出物价 -- +0.9% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月15日(五) 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 +0.8% +0.8% (较上年同期) +3.2% +3.1% 1230 加拿大就业岗位变动(万个) 7月修正值 增加4.17 增加2 失业率 7.0% 7.1% 就业参与率 66.1% 66.10% 1230 加拿大制造业销售(较前月) 6月 +0.6% +0.4% 1230 美国纽约联储制造业指数 8月 14.69 20.00 1230 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 +0.1% +0.1% (较上年同期) +1.7% +1.8% 核心最终需求PPI(较前月) +0.2% +0.2% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1300 美国整体净资本流动(亿美元) 6月 净流出1,535 -- 外国购买美国公债(亿美元) 净卖出208 -- 1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.4% +0.3% 制造业产出(较前月) +1.0% +0.4% 产能利用率 79.2% 79.2% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 8月初值 79.2 82.5 现况指数 99.6 97.8 预期指数 66.2 73.0(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌139点，或6.53%，报1,991点，为逾一个月最低。海岬型船舶日均获利降864美元，报14,660美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。