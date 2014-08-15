长江期货：大商所焦炭继续筑底，供给面存在隐患

7月以来，伴随着焦炭1409合约到期日的临近，期货市场超预期下跌。在现货市场相对稳定背景下，期货价格下跌除了基本面不如预期外，更有交割月合约买卖双方力量不对等的因素存在。从主力合约临近交割时的历史走势看，除1309合约外，交割月合约大幅下跌已成为焦炭期货市场无法打破的“魔咒”。毫无疑问，目前焦炭市场空头势力占据主动，后市很可能将这一优势地位持续至消费旺季来临。