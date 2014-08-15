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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 10:32 BJT

长江期货：大商所焦炭继续筑底，供给面存在隐患

以下内容节选自8月15日的《期货日报》：

7月以来，伴随着焦炭1409合约到期日的临近，期货市场超预期下跌。在现货市场相对稳定背景下，期货价格下跌除了基本面不如预期外，更有交割月合约买卖双方力量不对等的因素存在。从主力合约临近交割时的历史走势看，除1309合约外，交割月合约大幅下跌已成为焦炭期货市场无法打破的“魔咒”。毫无疑问，目前焦炭市场空头势力占据主动，后市很可能将这一优势地位持续至消费旺季来临。

后期炼焦煤市场仍未现好转预期，原因在于：国内外炼焦煤市场供需矛盾更加尖锐、政策强刺激短期无望、煤炭企业流动性持续偏紧，基本面、政策面以及资金面等都难以出现实质性利好。在中上游供过于求的背景下，煤焦钢价格自上而下的传导机制十分畅通。炼焦煤采购成本在焦炭成本中占比为八成以上，炼焦煤价格下行给独立焦化企业赢得了成本空间，也为焦炭价格继续回调提供了空间。(完)

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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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