《汇市简讯》澳元/新西兰元在亚洲反弹，但仍为区间波动

中国个股：乐视打算出售去年买进的北京地产--消息人士
路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
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* 澳元/新西兰元在亚洲市场上涨20点，因新西兰元/美元逢卖盘。无重大新闻或数据
* 5日、10日、20日移动均线呈中性，波林格区间收缩，暗示区间交投
* 1.0925/1.1050区间进入第四周，下周无第一线数据
* 周线图显现温和的上行趋势通道，上下界限分别为1.0652/1.1094
* 稍早低点1.0976和本周的1.1027高点，分别为澳元/新西兰元的初步支撑和阻力位
* 图表：link.reuters.com/waq62w (完)
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路透台北/香港4月20日 - 中国科技集团乐视正在洽谈出售去年以4.2亿美元购入的北京市中心黄金地段资产，这是该公司现金短绌之际筹措资金的最新举动。
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。