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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 10:33 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元在亚洲反弹，但仍为区间波动

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* 澳元/新西兰元在亚洲市场上涨20点，因新西兰元/美元逢卖盘。无重大新闻或数据

* 5日、10日、20日移动均线呈中性，波林格区间收缩，暗示区间交投

* 1.0925/1.1050区间进入第四周，下周无第一线数据

* 周线图显现温和的上行趋势通道，上下界限分别为1.0652/1.1094

* 稍早低点1.0976和本周的1.1027高点，分别为澳元/新西兰元的初步支撑和阻力位

* 图表：link.reuters.com/waq62w (完)

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