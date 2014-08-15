《全球汇市》欧元未受欧元区低迷经济数据影响，但前景仍旧暗淡

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
纽约 当日 今年来 2013年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3359 1.3362 -0.02 -2.81 1.3745
美元/日圆 102.49 102.43 +0.06 -2.67 105.30
欧元/日圆 136.92 136.87 +0.04 -5.40 144.73
美元/瑞郎 0.9066 0.9065 +0.01 +1.55 0.8928
英镑/美元 1.6685 1.6685 +0.00 +0.78 1.6556
美元/加元 1.0898 1.0899 -0.01 +2.62 1.0620
澳元/美元 0.9322 0.9317 +0.05 +4.59 0.8913
新西兰元/美元 0.8483 0.8492 -0.11 +3.38 0.8206
澳元/日圆 95.540 95.430 +0.12 +1.80 93.850
新西兰元/日圆 86.940 86.980 -0.05 +0.61 86.410
英镑/日圆 171.00 170.90 +0.06 -1.91 174.33
澳元/新西兰元 1.0986 1.0969 +0.15 +1.27 1.0848
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王洋/李婷仪/王兴亚/石冠兰/艾茂林/陈宗琦/蔡美珍)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。