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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 11:01 BJT

《全球汇市》欧元未受欧元区低迷经济数据影响，但前景仍旧暗淡

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3359 1.3362 -0.02 -2.81 1.3745

美元/日圆 102.49 102.43 +0.06 -2.67 105.30

欧元/日圆 136.92 136.87 +0.04 -5.40 144.73

美元/瑞郎 0.9066 0.9065 +0.01 +1.55 0.8928

英镑/美元 1.6685 1.6685 +0.00 +0.78 1.6556

美元/加元 1.0898 1.0899 -0.01 +2.62 1.0620

澳元/美元 0.9322 0.9317 +0.05 +4.59 0.8913

新西兰元/美元 0.8483 0.8492 -0.11 +3.38 0.8206

澳元/日圆 95.540 95.430 +0.12 +1.80 93.850

新西兰元/日圆 86.940 86.980 -0.05 +0.61 86.410

英镑/日圆 171.00 170.90 +0.06 -1.91 174.33

澳元/新西兰元 1.0986 1.0969 +0.15 +1.27 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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