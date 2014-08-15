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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 11:09 BJT

《汇市简讯》澳元/美元推升，但上方存在一些阻力

0258GMT

* 投资银行的需求和澳元/新西兰元买盘，将澳元/美元再度推至0.9320上方

* 昨日高点0.9328，及0.9480-0.9239一波跌势的38.2%回档位0.9332为最近的阻力位

* 0.9340有更大的阻力，该水准是20日和100日移动均线汇合处 (完)

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