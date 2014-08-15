更新版 1-新债招标：中国两年国债利率略低，单日超千亿元新债供给下需求尚可

* 两年期固息国债中标利率3.89%，略低于预期

* 信贷等数据疲弱带动现券投资氛围

* 短期品种需求以外资为主

* 部分国债投标此前违规次数偏多机构亦积极参与 (新债更多评论和背景)

路透上海8月15日 - 中国财政部周五早间招标的两年期固息国债中标利率略低于预期。业内人士指出，今日新债供给压力超千亿元，但本周以来，信贷数据低迷等令现券走势向暖，早间该债的主要需求来自于外资机构，部分有投标考核压力的机构亦积极参与。

他们并指出，此类短期品种交易盘也会有需求，但多在高位博边际，整体该债投标倍数中规中矩。

“结果有点小失望，边际应该更高一点的，”上海一商业银行交易员称。

上海一大型券商交易员提到，两年期非关键期限，流动性较差，7月中旬的两年国债发行就未能招满，不过今日投标形势偏暖，投标倍数尚可，利率定位也略低，主要是信贷等金融数据不佳带动现券投资氛围，该期短债除了外资行外，私募机构及交易户均在边际部位有所作为。

中国债券信息网发行快报显示，财政部稍早招标发行的260亿元人民币两年期固息国债，加权中标利率为3.89%，略低于市场3.91%的预测均值；业内人士并透露，该债边际中标利率为3.95%，投标倍数为2.16倍。

北京一大型商业银行交易员还提到，短债外资机构需求量一般较大，此外部分上半年国债投标违规次数较多的机构，亦有积极参与投标；她并指出，国债承销团是每三年组团一次，2015年国债承销团将重新组团，对机构而言，若明年不能进入承销团队，将意味着未来三年不能进行国债承销业务。

中国财政部周四公布，停止五家券商参与2014年财政部代理发行地方债招投标业务，因该五家在2014年地方债发行投标中，未达到最低投标量或最低承销量的情况累计已达到4次。

中债登银行间固息国债到期收益率曲线 显示，两年期品种最新收益率报在3.8625%。

今日除了国债发行外，还有财政部代理地方债、进出口银行金融债及大行的二级资本债发行，总计规模超过1,300亿元人民币。

据业内人士透露，中国财政部今日稍早代理发行的三年期地方债，中标利率4.10%，五年期品种中标利率4.16%。两期债的投标倍数分别为1.54倍和1.55倍。

该两年期国债为今年第19期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，不进行甲类成员追加投标。