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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 13:52 BJT

更新版 2-中国金融：7月金融机构外汇占款增378亿元，下半年资金料延续流入

* 7月外汇占款较上月大幅逆转，显示资金再度流入中国
    * 下半年资金流入料将延续，人民币升值压力加大
    * 外汇占款对流动性的巨大影响正在消退
    * 图表 link.reuters.com/zaq62w

 (增加图表链接)
    路透北京8月15日 - 中国央行周五公布7月全部金融机构外汇占款增加378亿元人民币，
较上月减少882.8亿元人民币大逆转，显示随着人民币重启升值之旅，资金再度流入中国。
    
    分析人士预计，下半年资金流入方向不变，若央行干预仍然较少，则人民币汇率的升值
压力会相应加大。
    
    “数据上看，说明商业银行体系7月份美元是净流入的，这符合人民币当月的上涨趋势
。”一股份制银行外汇交易主管说。
    
    人民币今年的贬值于6月份结束并开始反弹，6、7两个月累计升值达1.18%。同期资金呈
现明显流入势头，其中7月贸易顺差473亿美元创出历史高点。
    
    中国央行周三公布低于预期的7月货币信贷数据后，央行调查统计司司长盛松成称，当
月央行口径外汇占款减少2亿元，较近五年同期平均新增额少1,225亿元。这表明新增外汇占
款对于货币供应的贡献正在大幅下降。    
    
    不过上述交易主管认为，难以解释的是7月末商业银行是在空美元的，但央行口径外汇
占款基本为零。
    
    澳新银行中国经济师周浩在研究报告中指出，一种可能性是央行在7月没有对外汇市场
进行干预，在外贸顺差的推动下也使得人民币出现升值；另一种可能性是企业在外汇市场中
进行了购汇，以偿还外币债务。预计后期人民币汇率走势还会持续波动。
    
    根据央行网站的金融机构人民币信贷收支表，7月末金融机构外汇占款余额为294,891.7
6亿元；财政性存款余额为43,477.78亿元，较上月大幅增加6,803.69亿元。

    上述两项数据表明，7月份市场因此减少了6,425.69亿元的流动性。  
    
    随着中国国际收支日趋平衡，外汇占款对流动性的巨大影响正在消退，自去年以来，不
仅央行票据淡出公开市场，传统的正逆回购操作也基本处在缩量中，多数时间仅起到数量对
冲的作用。

   分析师们因此预计，公开市场未来仍将维持这一态势，除非是要有意引导市场利率的下
行，否则“这二周小紧小松”的不对边际造成影响的操作仍将继续。
 
    以下为过去一年以来各月财政性存款及外汇占款变动情况：(单位为亿元)
    
           外汇占款   财政性存
                            款
 2014年         378      6,804
 7月                 
 6月            883     -3,031
 5月            375      3,027
 4月          1,169      5,615
 3月          1,892     -4,824
 2月          1,282      4,222
 1月          4,374      1,530
 2013年1      2,729    -14,603
 2月                 
 11月         3,979       -435
 10月         4,416      6,280
 9月          1,264     -2,932
 8月            273      1,399
 7月           -245      6,545
 6月           -412     -1,219
 5月            669      4,633
 4月          2,944      5,224
 3月          2,363     -2,652
 2月          2,954        243
    注：央行在每月发布最新余额数据时，还会对历史数据进行一定调整。本表格中历史增
量数据为根据央行最新公布数据计算。
    
    外汇占款此前经常被视作向市场提供流动性的主要渠道。如果增加，则意味着注入流动
性，减少则相反。

    财政存款的增减主要受财政收入和支出影响，根据近几年的统计数据显示，一般在年初
以及4-8月间，主要因缴税等因素，在央行的财政存款会呈增加趋势，银行体系就会有相同
规模的流动性流出；而临近年末，财政部门会将存放在央行的国库资金移到商业银行，转为
存款进行消费或支出，这将增加商业银行的流动性。(完)
    
    欲了解详情，可点选中国人民银行网站 here

 (发稿 李然/谢衡; 审校 黄凯)
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