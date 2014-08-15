台湾债市：RP利率大致持平，投信端资金流动性略增高

路透台北8月15日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持平。资金调度人士认为，因应客户端月中资金赎回需求，今日投信端资金流动性略有提高，但不致于影响市场资金调度，RP利率仍旧稳在既有区间。

证券端资金调度人士指出，虽然现金股利发放高峰已过，但仍有个股陆续发放现金股利，近期市场对资金调度及议价利率稍微保守，展望下周大额债券交割因子并不多，整体资金情势仍稳中带松，下周RP利率料将续处既有区间。

“ 大家怕说现金股利发放期间，资金绕一圈回来但分配有点不均。”一证券商交易员说。

台湾2014年上市公司现金股利发放日程表

另有一大型票券商交易员表示，票券商资金调度仍以银行拆款为主，而目前银行间资金宽裕，拆款利率维持相对低位，因此在RP券源资金调度略有减少，下周RP利率料将持在原有区间不变。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，大致持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.54-0.55%，同于上日。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。

今日交割因子有F-艾美 发行13亿台币可转债及法国东方汇理银行 在台发行20年期2.7亿美元公司债。