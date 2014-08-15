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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 12:03 BJT

《全球市场》亚洲股市微涨，本周料录得涨幅

欧元兑美元 最新报1.3362，日内持稳，但距离上周所及九个月低位1.3333仍不远。欧元兑日圆 亦近持平，报136.96。

美元兑日圆 小涨，至102.51。

大宗商品市场方面，疲弱的经济数据打压原油期货。美国原油 跌约0.2%至每桶95.72美元，上日在美国交易中下跌逾2美元。

现货金 持稳，报每盎司1,311.86美元，上日近持平。本周金价涨约0.2%。(完) (编译 王颖/李春喜/张若琪/王丽鑫/艾茂林 审校 田建华/蔡美珍/王洋/白云)
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