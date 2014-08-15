中国债市动态：现券强势暂歇，短期待消化获利盘及新债供给压力

路透上海8月15日 - 中国银行间市场周五早盘现券窄幅波动，IRS则小幅反弹，由宏观数据以及国务院缓解融资难举措引发的一波强势暂歇，由于短期积累了不少获利盘，以及近期新债供给压力较大，市场需要一定时间消化整固。

交易员认为，近两日盘面对消息面的反应已较为充分，而对于后市走向机构判断仍存分歧，需再结合后续经济数据以及政策动向跟踪研判。

“差不多2-3个bp(基点)的波动，感觉比昨天收盘稍上一点，但幅度都还好，”上海一券商交易员称。

上海一银行交易员表示，今日多批新债招标，供给压力不小，但现券波动有限，此外止盈盘虽有浮现，但买需仍能支撑，说明市场心态尚属平稳。

今日有财政部两年期国债、财政部代发三年和五年期地方债、进出口行两期债以及建行和农行的二级资本债同日招标发行。其中财政部稍早招标发行的260亿元人民币两年期固息国债，中标利率为3.89%，略低于3.91%的市场预测均值。

他并指出，近两日市况为消息面主导，在收益率下一台阶后，对于这波走势到底是中长期趋势，还是仅为短期行情，市场预期仍有不确定性，只有等待更多数据给出进一步参考。

上述券商交易员则认为，从昨日国务院关于多举措降低融资成本的表态看，政策引导利率下行的意图是明确的，所以“不管现在市场分歧大不大，收益率在这个位置风险至少是可控的。”

中国国务院周四出台具体措施缓解企业融资贵，要求保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施，强调要通过定向宽松为棚改、铁路、小微企业等领域提供有力支持。

剩余期限约9.44年的国开行固息债140205券最新报价收益率 在5.0350%/4.96%，上日尾盘为5.00%/4.97%。