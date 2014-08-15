《全球汇市一周综述》欧元持稳但前景不妙，英国央行通胀报告重挫英镑

整理 杜明霞

路透北京8月15日 - 欧元区通胀和经济增长数据低迷，但欧元未受影响，周五在亚洲盘初持稳，不过欧元前景仍不乐观，本周恐以下跌告终。

英国央行大幅下调薪资增长预估，并表示薪资回升速度是判定升息时点和步伐的关键。央行总裁卡尼明显暗示今年升息的可能性下降，导致英镑全线下挫。

由于欧元暂时顶住下跌压力，美元指数处于整固态势。市场对美国资产需求强劲，地缘政治忧虑减弱，以及美国和其他工业国的货币政策前景背离，均支撑美元。但周五亚洲盘没有重大经济数据，且许多欧洲市场因圣母升天节而休市，美元多头若想要推高美元，可能要再耐心等候一些时间。

未来一周，美联储、英国央行和澳洲央行将公布会议记录，美、中、日、欧元区以及德法制造业PMI将出炉，敬请关注。

欲浏览下周全球重要经济数据和事件预告，请点选以下链接：

简体 link.reuters.com/geq62w

繁体 link.reuters.com/heq62w

**欧元持稳但前景不妙**

欧元周五在亚洲盘初持稳，未受欧元区疲弱的通胀及经济增长数据影响，这些数据仍令欧洲央行可能推出更多刺激举措。

欧元兑美元持稳在1.3363，此前低见1.3348。但欧元仍然距离九个月低点1.3333不远，本周恐以下跌告终。欧元兑日圆在振荡交投中涨至一周半高位137.25日圆，之后跌至137.00下方，最新报136.93。

“问题在于交易员对欧元区数据疲弱已有心理准备，”DailyFX外汇分析师Christopher Vecchio说。他说，因此欧元空头需要更多素材。

欧元区第二季GDP停滞，德国经济意外萎缩。同时，欧元区通胀率确认放缓至近五年来最低水平，使得通缩成为一大实质威胁。

**美元暂时盘整，前景亮丽**

由于欧元暂时顶住下跌压力，美元指数难以大涨。

交易员说，数据显示美国一周初请失业金人数高于预期之后，市场也试图压低美元，美元兑欧元周四纽约盘中跌至日内低位。

美国周四30年期公债标售吸引旺盛需求，支撑美债价格上涨，拉低其收益率。分析师说，这却支撑了美元。

“市场普遍的人气是，目前除美国资产外，没有其他选择，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien说，“所以看到美国公债价格、美股和美元一起上涨。”

乌克兰和中东紧张局势缓和，政治忧虑减弱，提振了股市和美元表现。

许多分析师说，尽管美国初请失业金人数报告疲弱，但相比欧元和日圆，美元前景仍然亮丽，因日本和欧元区经济仍在困境中挣扎。

“美国和其他工业国的货币政策前景背离，仍然是支持美元的主要因素，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师说。

美元指数周五亚洲盘初报81.617，但仍然接近11个月高点81.716。

美元多头一直在找寻新理由推升美元指数。该指数在上月大涨2.1%，是一年多来最大单月涨幅。

不过他们可能得再耐心等候一些时间。因亚洲盘没有重大经济数据，且许多欧洲市场周五因圣母升天节而休市。

**英镑受挫，低位挣扎**

英镑兑美元周四在欧洲盘走软，逼近四个月低点，在英国央行暗示不急于加息后，英镑承压。

英镑人气非常低迷，兑欧元也下滑。德国及法国公布黯淡的GDP数据后，欧元兑美元跌向九个月低点，而欧元兑英镑却延续涨势，触及七周高位。

交易员表示，英国央行周三发布的季度通胀报告令市场意外，更多的投资者解除英镑多仓。6月时央行总裁卡尼曾表示，货币政策收紧时间可能会早于多数人的预期。但英国央行周三却将薪资增幅预估削减了一半，卡尼也表示薪资增长的速度将会决定加息时间。

英国央行报告以及卡尼在新闻发布会上的温和言论，促使投资者将的预期加息时间由2014年底推迟到明年初，英镑全线下跌。

交易商称，英镑自7月中旬触及六年高位1.7192美元以来，已经下滑了近3%，且可能进一步走低。