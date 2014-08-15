《路透晚报》--8月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

-- 《焦点》中国稳投资之矛如何刺破融资成本高之盾？定向宽松勉为其难担重任

在上月国务院常务会议提出要缓解企业融资贵之后，国务院办公室周四再次发文部署具体实施方案。但分析人士认为，种种举措在短期内仍无法有效解决融资成本高的问题，仅能起到融资成本边际改善的有限作用。

--中国房地产：大型经济体房地产市场不易发生系统性风险--专家

针对中国楼市的持续低迷，近期一些地方政府救市的新闻充斥各类媒体，以致于有人认为中国经济下行与房地产价格下跌叠加，市场可能要崩溃。不过中国建设银行首席经济学家黄志凌认为，大型经济体的房地产市场出现崩盘的概率较低，不易发生系统性的风险。

--台湾今年全年经济成长率预估上调至3.41%，升息时点看法分歧

台湾主计总处周五宣布，第二季经济成长率为3.74%，较7月底时概估的3.84%为低；2014年全年经济成长率预估则调高至3.41%，先前预估为2.98%。

--中国反腐败运动如火如荼，外流资金惠及澳洲楼市

房地产顾问和律师表示，随着中国不断加大反腐力度，越来越多的中国富人将资金挪出中国，投资澳大利亚房地产市场。他们表示，客户告诉他们，他们有合法的投资资金，但担心在调查中被抓。

【金融】

--中国金融：7月金融机构外汇占款增378亿元，下半年资金料延续流入

中国央行周五公布7月全部金融机构外汇占款增加378亿元人民币，较上月减少882.8亿元人民币大逆转，显示随着人民币重启升值之旅，资金再度流入中国。分析人士预计，下半年资金流入方向不变，若央行干预仍然较少，则人民币汇率的升值压力会相应加大。

--中国金融：二季度末商业银行不良贷款“双升”，信用风险加大--银监会

中国银监会周五发布统计数据显示，截止二季度末，商业银行商业银行不良贷款率1.08%，较上季末上升0.04个百分点。刊登在银监会网站上的2014年二季度监管统计数据显示，二季度末，商业银行不良贷款余额6,944亿元人民币，较上季末增加483亿元。

--中国金融：上半年银行理财余额较上年末增两成，加权平均年化收益5.2%

全国银行业理财信息登记系统周五发布报告称，今年上半年银行理财资金账面余额12.65万亿元人民币，较2013年末增长23.54%，为投资者实现收益约2,561.3亿元，加权平均年化收益率为5.20%。

【固定收益】

--中国债市：银行间市场7月债券托管增逾4,721亿元，增量环比降逾两成

中国中央国债登记结算有限责任公司和上海清算所数据显示，今年7月末债券托管余额(不含公司债和可转债)合计约31.69万亿元人民币，当月共增加4,721亿元，增量环比降逾两成。其中主要托管信用债的上海清算所7月增势减弱，当月托管增量近四个月来首度落后于中债登。

--中国债市动态：现券强势暂歇，短期待消化获利盘及新债供给压力

中国银行间市场周五早盘现券窄幅波动，IRS则小幅反弹，由宏观数据以及国务院缓解融资难举措引发的一波强势暂歇，由于短期积累了不少获利盘，以及近期新债供给压力较大，市场需要一定时间消化整固。

--中国货币市场：回购利率涨跌互现，新股扰动渐消但资金供需仍结构失衡

中国银行间货币市场主要回购利率 CNREPO=CFXS 周五涨跌互现，其中14天期限品种涨幅逾10bp(基点)。交易员表示，新股申购对短期流动性扰动逐步消退，且早间大行融出部分短期资金，场内隔夜品种供给较上日稍缓，但整体而言，资金供需结构性失衡状况依旧明显。

--新债招标：中国两年国债利率略低，单日超千亿元新债供给下需求尚可

中国财政部周五早间招标的两年期固息国债中标利率略低于预期。业内人士指出，今日新债供给压力超千亿元，但本周以来，信贷数据低迷等令现券走势向暖，早间该债的主要需求来自于外资机构，部分有投标考核压力的机构亦积极参与。

--中国债市：五家券商被停止参与地方债招投标，因未达最低投标或承销量

中国财政部周四公布，停止五家券商参与2014年财政部代理发行地方债招投标业务，因该五家在2014年地方债发行投标中，未达到最低投标量或最低承销量的情况累计已达到4次。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘价突破6.15元，短期料在谨慎中继续走强

中国人民币兑美元周五收盘突破6.15元，盘间并创出6. 1455元的五个月新高。中间价小幅高开，客盘结汇偏多，但升值过程中仍保持谨慎。

--中国外汇：7月代客结售汇顺差621亿元人民币，较前月回落--外管局

中国国家外汇管理局周五公布，7月代客结售汇顺差621亿元人民币，较6月回落；银 行自身同期结售汇逆差548亿元人民币，为一年以来最大逆差。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指创逾八个月收盘新高，金融数据不利因素被消化

中国股市沪综指周五上涨，创下逾八个月收盘高点。分析师指出，随着近期公布的中国宏观经济及金融数据带来的不利因素逐步被消化，及香港股市今日走势较强劲，投资者对A股大盘信心有所恢复，在券商股引领下，大盘拉出一根中阳线，将昨日跌幅扳回。

--《技术分析》中国股市沪综指高位续震荡，短线易下难上

中国股市沪综指 .SSEC 本周继续高位震荡，多空拉锯频繁，整体成交量能略减，短线技术指标持续趋弱，后市仍面临调整要求；中线看，整体保持多头行情，但回抽走势尚未正式出现，料难以持续上涨。

--中国证券：证监会称金融企业仍不能借壳上市，促中纺重组方案尽快公布

在近期市场争论中纺投资 与安信证券重组是否属借壳上市之后，中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，目前证监会对借壳上市的政策没有变化，金融、创业投资等特定行业暂不适用借壳上市规定，中纺投资应尽早披露相关重组方案。

--《焦点》中国金属贸易商触角伸向新加坡，欲争夺大宗商品交易主导权

中国金属贸易商过去一年来在亚洲金融中心新加坡开设办公室并延揽高级精英，旨在把握西方银行退出全球大宗商品交易业务之后的机会。这些中国企业将目光投向依赖息差的基本套利交易之外，借用股东的力量建立业务。他们为此聘请了专业金属实货交易员。

--《中国大宗商品综述》谷物进口猛增受内外价差驱动，根源在收储政策

中国粮食生产“十一连增”背景下，今年前7月谷物进口猛增八成。然而由此引发对粮食短缺的担忧可能只是虚惊一场，事实上，是低廉的境外谷物价格吸引了中国增加进口，以大幅降低生产成本。

--中国能源：7月全社会用电量5,097亿千瓦时，同比增长3.0%--国家能源局