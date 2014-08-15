马来西亚经济：第二季GDP成长6.4%超预期，受出口和消费者支出带动

中国新债：财政部周五将招标发行100亿元贴现国债，期限三个月
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透吉隆坡8月15日 - 马来西亚经济第二季成长6.4%，数据超出预期，因出口表现强劲和消费者支出旺盛，尽管该国央行早先在债务水平上升的情况下，采取措施控制消费者的支出。
马来西亚第一季增长率为6.2%。参与路透调查的分析师预计二季度GDP同比成长料放缓到5.8%，因消费者收缩开支且出口开始下滑。
该国第二季经常帐盈余 跌至160亿马币(林吉特，50亿美元)，因进口增速放缓且出口依旧活跃。马来西亚第一季经常帐盈余为198亿林吉特。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
该期债为财政部今年第19期贴现国债，采用混合式招标方式，标的为价格，全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为4月21日上午10:35-11:35，4月24日开始计息，招标结束至4月24日进行分销，4月26日起上市交易。
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。