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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 12:17 BJT

马来西亚经济：第二季GDP成长6.4%超预期，受出口和消费者支出带动

路透吉隆坡8月15日 - 马来西亚经济第二季成长6.4%，数据超出预期，因出口表现强劲和消费者支出旺盛，尽管该国央行早先在债务水平上升的情况下，采取措施控制消费者的支出。

马来西亚第一季增长率为6.2%。参与路透调查的分析师预计二季度GDP同比成长料放缓到5.8%，因消费者收缩开支且出口开始下滑。

该国第二季经常帐盈余 跌至160亿马币(林吉特，50亿美元)，因进口增速放缓且出口依旧活跃。马来西亚第一季经常帐盈余为198亿林吉特。(完) (编译 洪曦; 审校 田建华)
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