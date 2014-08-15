中国货币市场：回购利率涨跌互现，新股扰动渐消但资金供需仍结构失衡

路透上海8月15日 - 中国银行间货币市场主要回购利率 周五涨跌互现，其中14天期限品种涨幅逾10bp(基点)。交易员表示，新股申购对短期流动性扰动逐步消退，且早间大行融出部分短期资金，场内隔夜品种供给较上日稍缓，但整体而言，资金供需结构性失衡状况依旧明显。

他们并提到，短期资金利率品种价格走势仍难脱离开盘价指导，同时在当前国务院降低融资成本呼声较高、公开市场亦平稳操作的背景下，料未来回购利率大幅上扬的概率较小。

“比昨天好点，主要国开敞开供应，能报国开的机构今天跟国开应该都加量报了，”上海一银行交易员称，感觉市场上机构主要还是隔夜品种缺口很大，期限分布不均衡现象还是比较严重。

对于14天期限品种涨幅略甚，她并解释称，前两天隔夜和7天、14天感觉价格都有大行在做开盘价，今天14天并没开盘定价；同时短端资金供给紧了，大家觉得能借到14天也好的，毕竟绝对价格也不算高。

对于未来资金面预期，上海另一银行交易员认为，当前国务院降低融资成本呼声很高，而货币市场回购利率虽然在开盘价引导下低位运行，但是并不能掩盖市场的实际供需失衡现象，在上半年货币政策放松已经达到一定限度的情况下，未来如何发力将成为影响流动性的关键。

中国国务院昨日出台具体措施缓解企业融资贵，要求保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施，强调要通过定向宽松为棚改、铁路、小微企业等领域提供有力支持。

此外，对于今日近千亿的新债发行对资金面的影响，前述上海交易员表示，资金感觉并不明显，国债和地方债对资金总量有点干扰，但利率债和大行二级资本债，资金还是在银行间体系，且今天发行，应该要到下周才缴款，缴款当天会有在途资金的些许扰动。

路透统计显示，今日除了260亿元的国债发行外，还有财政部代理地方债、进出口银行金融债及大行的二级资本债发行，总计规模超过1,300亿元人民币。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:28 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8858 2.9037 -1.79

七天 3.3669 3.3638 +0.31

14天 3.5754 3.4718 +10.36

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.2550 6.7650 -151.00

七天 4.0100 3.0400 +97.00

14天 4.2000 4.1600 +4.00

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0500 3.0000 +5.00

七天 3.5300 3.4200 +11.00

14天 3.6000 3.4100 +19.00

Shibor

其中:隔夜 2.8890 2.8880 +0.10

七天 3.3460 3.3530 -0.70

三个月 4.6811 4.6834 -0.23