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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 13:07 BJT

澳洲个股：必和必拓计划剥离部分非核心资产

路透墨尔本8月15日 - 必和必拓 周五表示，公司青睐的处理多余资产的计划是将其剥离给股东，董事会将在8月19日公布年报前开会讨论此事。

该公司致澳洲证交所的声明中称，“我们希望处理掉一些资产。”

必和必拓早就表示，希望出售或剥离锰、铝和镍业务，这些业务对于利润几无贡献。分析师猜测，必和必拓还会处理掉南非动力煤和坎宁顿银矿。(完)
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