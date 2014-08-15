美国个股：晶科能源将在浙江建500兆瓦光伏电站，总投资约50亿元

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透上海8月15日 - 在刚宣布获得巨额股权投资后，中国领先光伏企业--晶科能源 旗下晶科电力公司宣布，近日其与浙江省丽水市签署协议，将在当地投资建设总计500兆瓦光伏电站，预计总投资约50亿元人民币。
据公司新闻稿，按协议约定，该项目建设周期为5年左右，每年开发量约为100兆瓦，其中分布式60兆瓦、地面电站40兆瓦。一期项目计划将于下半年正式开工建设，预计年内完成50兆瓦项目建设。
7月底，晶科能源宣布，旗下负责开发和运营下游太阳能光伏项目业务的晶科电力获得国开国际投资、麦格理大中华基础设施基金以及新天域资本共计2.25亿美元的投资。在投资交割及晶科能源追加对晶科电力的投资后，这三家投资方将共持有晶科电力45%的股份。
当时，晶科能源宣布，得益于新合作伙伴的加入，晶科电力将今年太阳能光伏项目开发的指导目标由400兆瓦提高至600兆瓦，年底持有电站规模将超过800兆瓦。
晶科能源周四收报27.5美元，涨0.18美元或0.66%。（完） (发稿 林琦; 审校 黄凯)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。