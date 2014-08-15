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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 13:15 BJT

香港股市：恒指盘中触及逾六年高点，中国移动劲扬逾5%

路透香港8月15日 - 香港股市恒生指数周五早盘受中国移动大涨的提振，触及2008年5月以来最高水准。

恒生指数 升穿24,988.57点，短暂触及75个月高点。

中国移动 劲扬逾5%，推动恒指上涨。此前官方媒体报导称，中移动将增加即时通讯服务飞信的投资。(完)
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