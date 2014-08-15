台湾汇市：台币因外资汇入及亚币涨势而微幅收升，下周有望挑战29.950阻力

* 外资汇入，进口商买汇 * 密切观察亚币中人民币与韩元走势 * 下周实质交易区间暂看29.950-30.050 路透台北8月15日 - 台币兑美元 周五微幅收升1分，全周升值幅度0.1%。交易员表示， 今日台币走升主要跟随新兴亚币的涨势与外资汇入的带动，但进口商也适时买汇令台币涨幅收敛。 汇银人士并表示，出口商在目前的价位显得观望，预料愈近月底抛汇压力将渐大。下周将观察人民币及韩 元的升势能否带动台币一波涨势。 〞外资汇入，量好像还不小，〞一位本地大型银行交易员表示。 国际情势方面，一位大型本地汇银人士认为，近期美股稍有回落，金融市场的风险不如原先地高，此外国 际地缘政治冲突不断，预期美国的经济数据预料也将自高位走疲，种种迹象都将促使美国联邦备理事会重新思 考明年年中左右升息时点的适当性，不排除牵动全球金融市场走势。 在国际美元似有休息态势下，预期外资料汇入及出口商抛汇需求之下，台币可能挑战29.950的近期高位。 下周实质交易区间暂看29.950-30.050，若外资汇入力道大也可能挑战 29.900。 一位本地商银交易主管认为，韩元本周大升，预料下周仍有挑战1,010的近期高位的可能性，预料人民币 的升值行情也可期，这也将带动台币走向升值，但幅度以缓升的方式机会最大。 台湾股市周五开高收低，指数连两日收黑，但周线仍上涨1.33%。 今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价美元-0.040/-0.030。美元/台币一个月远汇 报价 尾盘在29.920/29.940左右，上日纽约盘收在29.950。 台币今日主要交易区间在29.969-29.990，上日交易区间在29.992-30.006。他们并预估，下周台币实质交 易区间在29.950-30.050。 本周金融市场重要经济数据和事件： 8/15(五)：台湾公布第二季GDP统计值、美国纽约联储8月制造业指数、美国7月生产者 物价指数(PPI)和 核心PPI终值、美国7月工业产出和产能利用率、美国明尼亚波利斯联储总 裁柯薛拉柯塔讲话。 下周台湾及全球主要经济数据和事件分别为: 8/18(一)：全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、韩国生产者物价指数(PPI)； 8/19(二)：美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)、美国房屋开工及建筑许可、日本进出口、澳洲央行 将公布8月政策委员会会议记录； 8/20(三)：台湾公布7月外销订单、台湾央行公布第二季经常帐、美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布7 月政策会议记录、美国抵押贷款市场指数、美国成屋销售、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常设委员会作 证； 8/21(四)：汇丰中国8月制造业PMI初值、美国一周初请失业金人数、美国Markit制造业采购经理人指数(P MI)、美国费城联邦储备银行制造业指数、美国领先指标；美联储杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会(至8月23日) ，年会期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话。 8/22(五)：台湾主计总处公布7月季调失业率。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 30.035 30.045 29.953-30.047 30.047 6.35 6.21 元太外汇经纪公司 30.032 30.040 29.952-30.043 30.043 2.93 2.75 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.025/-0.015 美元/台币六个月期 -0.165/-0.150 -0.145/-0.120 (完)