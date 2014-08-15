版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 17:26 BJT

台湾汇市：台币因外资汇入及亚币涨势而微幅收升，下周有望挑战29.950阻力

* 外资汇入，进口商买汇
    * 密切观察亚币中人民币与韩元走势
    * 下周实质交易区间暂看29.950-30.050

    路透台北8月15日 - 台币兑美元  周五微幅收升1分，全周升值幅度0.1%。交易员表示，
今日台币走升主要跟随新兴亚币的涨势与外资汇入的带动，但进口商也适时买汇令台币涨幅收敛。
    
    汇银人士并表示，出口商在目前的价位显得观望，预料愈近月底抛汇压力将渐大。下周将观察人民币及韩
元的升势能否带动台币一波涨势。
    
    〞外资汇入，量好像还不小，〞一位本地大型银行交易员表示。 
    
    国际情势方面，一位大型本地汇银人士认为，近期美股稍有回落，金融市场的风险不如原先地高，此外国
际地缘政治冲突不断，预期美国的经济数据预料也将自高位走疲，种种迹象都将促使美国联邦备理事会重新思
考明年年中左右升息时点的适当性，不排除牵动全球金融市场走势。
    
    在国际美元似有休息态势下，预期外资料汇入及出口商抛汇需求之下，台币可能挑战29.950的近期高位。
下周实质交易区间暂看29.950-30.050，若外资汇入力道大也可能挑战 29.900。
    
    一位本地商银交易主管认为，韩元本周大升，预料下周仍有挑战1,010的近期高位的可能性，预料人民币
的升值行情也可期，这也将带动台币走向升值，但幅度以缓升的方式机会最大。
          
    台湾股市周五开高收低，指数连两日收黑，但周线仍上涨1.33%。 

   今日海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 一个月天期报价美元-0.040/-0.030。美元/台币一个月远汇
报价 尾盘在29.920/29.940左右，上日纽约盘收在29.950。
    
   台币今日主要交易区间在29.969-29.990，上日交易区间在29.992-30.006。他们并预估，下周台币实质交
易区间在29.950-30.050。

    本周金融市场重要经济数据和事件： 
    8/15(五)：台湾公布第二季GDP统计值、美国纽约联储8月制造业指数、美国7月生产者 物价指数(PPI)和
核心PPI终值、美国7月工业产出和产能利用率、美国明尼亚波利斯联储总 裁柯薛拉柯塔讲话。
    
    下周台湾及全球主要经济数据和事件分别为:
    8/18(一)：全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、韩国生产者物价指数(PPI)；
    8/19(二)：美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)、美国房屋开工及建筑许可、日本进出口、澳洲央行
将公布8月政策委员会会议记录；
    8/20(三)：台湾公布7月外销订单、台湾央行公布第二季经常帐、美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布7
月政策会议记录、美国抵押贷款市场指数、美国成屋销售、澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常设委员会作
证；
    8/21(四)：汇丰中国8月制造业PMI初值、美国一周初请失业金人数、美国Markit制造业采购经理人指数(P
MI)、美国费城联邦储备银行制造业指数、美国领先指标；美联储杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会(至8月23日)
，年会期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话。 
    8/22(五)：台湾主计总处公布7月季调失业率。

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
 台北外汇经纪公司     30.035    30.045  29.953-30.047   30.047     6.35    6.21
                                                                         
 元太外汇经纪公司     30.032    30.040  29.952-30.043   30.043     2.93    2.75
                                                                         
 
 无本金交割远期外汇(NDF)   最新报价            上日现货收盘时水准
                                               
 美元/台币一个月期         -0.040/-0.030       -0.025/-0.015
 美元/台币六个月期         -0.165/-0.150       -0.145/-0.120
 (完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐