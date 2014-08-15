国际油市：布兰特原油上涨但仍停留103美元下方，近13个月低点

“我们看到隔夜走势出现一些逆转，因浮现获利了结操作。美元略走软也部分支撑两种合约价格保持坚挺，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy表示。

但普遍悲观的经济前景以及充裕的供应，仍是油价背后的驱动力量。

“对经济的负面看法偏空，特别是欧洲，这应该是一个大问题，”悉尼财富管理公司Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt说。

“过去两个月，人们注意到地缘政治事件并未像原本应该那样拉动油价，这表明市场正认识到供应动态，”Barratt并称，他的是美国石油产量上升，且石油输出国组织(OPEC)7月产量高于平均水平。

7月OPEC石油日产量超过3,000万桶，处于五个月高位，并且随着利比亚重新开放东部石油港口，该国石油供应将增加。(完)

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