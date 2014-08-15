国际油市：布兰特原油上涨但仍停留103美元下方，近13个月低点

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
“我们看到隔夜走势出现一些逆转，因浮现获利了结操作。美元略走软也部分支撑两种合约价格保持坚挺，”悉尼CMC Markets的首席市场策略师Michael McCarthy表示。
但普遍悲观的经济前景以及充裕的供应，仍是油价背后的驱动力量。
“对经济的负面看法偏空，特别是欧洲，这应该是一个大问题，”悉尼财富管理公司Ayers Alliance的首席投资官Jonathan Barratt说。
“过去两个月，人们注意到地缘政治事件并未像原本应该那样拉动油价，这表明市场正认识到供应动态，”Barratt并称，他的是美国石油产量上升，且石油输出国组织(OPEC)7月产量高于平均水平。
7月OPEC石油日产量超过3,000万桶，处于五个月高位，并且随着利比亚重新开放东部石油港口，该国石油供应将增加。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪/王兴亚；审校 张荻/石冠兰)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1