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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 14:07 BJT

台湾股市：连两日开高收低，创波段低量不排除再测底

路透台北8月15日 - 台湾股市周五开高收低，指数连两日收黑，但周线仍上涨1.33%。分析师指出，今日大盘成交值创近期低量，以量先价行角度观察，台股下周不排除有拉回压力。

台湾加权股价指数 收低0.26%至9,206.81点，开盘为日高点9,243.67点；今日成交初值 为706.69亿台币，上交易日修正后为914.32亿。

“月线与季线即将交叉向下，大盘可能要整理到9月初。”日盛投顾协理钟国忠说。

他认为，今日指数还站在9,200点五日线之上，短多还留有一丝希望，但以大盘结构来看，上方仍有套牢筹码必须消化，多方与其急攻不如横盘整理。

亚洲股市周五走高，本周料录得涨幅，而欧元受疲弱数据打压仍接近九个月低点。 本地时间14:00时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.23%。(完)
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