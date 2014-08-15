台湾股市：连两日开高收低，创波段低量不排除再测底

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透台北8月15日 - 台湾股市周五开高收低，指数连两日收黑，但周线仍上涨1.33%。分析师指出，今日大盘成交值创近期低量，以量先价行角度观察，台股下周不排除有拉回压力。
台湾加权股价指数 收低0.26%至9,206.81点，开盘为日高点9,243.67点；今日成交初值 为706.69亿台币，上交易日修正后为914.32亿。
“月线与季线即将交叉向下，大盘可能要整理到9月初。”日盛投顾协理钟国忠说。
他认为，今日指数还站在9,200点五日线之上，短多还留有一丝希望，但以大盘结构来看，上方仍有套牢筹码必须消化，多方与其急攻不如横盘整理。
亚洲股市周五走高，本周料录得涨幅，而欧元受疲弱数据打压仍接近九个月低点。 本地时间14:00时，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.23%。(完)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。