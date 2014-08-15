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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 14:11 BJT

美国FDA对网上埃博拉虚假药物发出警告

(本文由路透中文网编译提供)

路透8月14日（记者 Toni Clarke） - 美国食品药品监督管理局（FDA）周四称，已知有些在互联网上销售的产品谎称能预防或治疗埃博拉病毒。

报导称，尼日利亚卫生部长Onyebuchi Chukwu周四早些时候表示，首都拉各斯八名埃博拉患者将接受名为纳米银（nano-silver）的试验性治疗。

FDA发言人Erica Jefferson称，无法对尼日利亚提到的产品提供任何信息。

FDA并未在警告中提到任何产品。

FDA称，收到了消费者对声称可以预防或治疗埃博拉病毒的产品的投诉。

“推广这些未经批准和虚假产品的人必须立即采取行动纠正或删除相关说法，否则FDA可能采取行动。”FDA称。（完）

编译：李富强 发稿：程芳
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