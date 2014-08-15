美国FDA对网上埃博拉虚假药物发出警告

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
(本文由路透中文网编译提供)
路透8月14日（记者 Toni Clarke） - 美国食品药品监督管理局（FDA）周四称，已知有些在互联网上销售的产品谎称能预防或治疗埃博拉病毒。
报导称，尼日利亚卫生部长Onyebuchi Chukwu周四早些时候表示，首都拉各斯八名埃博拉患者将接受名为纳米银（nano-silver）的试验性治疗。
FDA发言人Erica Jefferson称，无法对尼日利亚提到的产品提供任何信息。
FDA并未在警告中提到任何产品。
FDA称，收到了消费者对声称可以预防或治疗埃博拉病毒的产品的投诉。
“推广这些未经批准和虚假产品的人必须立即采取行动纠正或删除相关说法，否则FDA可能采取行动。”FDA称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1