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货币新闻 | 2014年 8月 15日 星期五 16:44 BJT

台湾央行：共发行761.8亿台币存单，存单发行余额增2.3亿

路透台北8月15日 - 台湾央行周五公布，共发行761.8亿台币存单，与今日存单到期金额759.5亿相较，存单发行余额增2.3亿。 央行存单各天期发行金额如下：

天期 　利率% 金额(亿台币)

28天期 0.87 740.8

91天期 0.93 15.0

182天期 1.05 6.0

央行上日共发行2,237.3亿台币存单。

央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额 为6兆(万亿)8,508.20亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周四超额准备为负7亿台币，累积超额准备为负975亿台币，加计前期1%的超额准备为417亿台币。(完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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