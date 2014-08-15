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市场报道 | 2014年 8月 15日 星期五 14:12 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：亚太地区股市多数走高

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* 澳元/美元升0.15%，新西兰元/美元跌0.12%，澳元/新西兰元涨0.20%，美元/马币跌0.6%

* 日股日经指数跌0.01%，香港恒生指数涨0.5%，沪综指升0.89%， MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.24%，美国10年期公债收益率报2.41%

* 伊拉克现任总理马利基在国内外压力之下最终决定下台，为建立新的联合政府铺平道路。

* 马来西亚经济第二季成长6.4%，数据超出预期，因出口表现强劲和消费者支出旺盛。

* 印度总理莫迪在演讲中誓言解决政府乱局。(完)

(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
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