《汇市简讯》欧洲盘初：亚太地区股市多数走高

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
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* 澳元/美元升0.15%，新西兰元/美元跌0.12%，澳元/新西兰元涨0.20%，美元/马币跌0.6%
* 日股日经指数跌0.01%，香港恒生指数涨0.5%，沪综指升0.89%， MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.24%，美国10年期公债收益率报2.41%
* 伊拉克现任总理马利基在国内外压力之下最终决定下台，为建立新的联合政府铺平道路。
* 马来西亚经济第二季成长6.4%，数据超出预期，因出口表现强劲和消费者支出旺盛。
* 印度总理莫迪在演讲中誓言解决政府乱局。(完)
(编译 于春红; 审校 蔡美珍)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1