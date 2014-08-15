国际油市：日本东燃通用石油向安哥拉买入原油，套利窗口已开--贸易商

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透新加坡8月15日 - 日本东燃通用石油 已买入一批安哥拉原油。这笔交易较为罕见，表明日本传统的原油供应国面临来自更便宜套利船货流入的竞争。
布兰特较迪拜原油升水收窄，促使亚洲石油买家寻求更便宜的供应替代中东和俄罗斯原油，尤其是因需求疲弱而供应过剩的西非。
直接知悉内情的贸易消息人士称，东燃通用石油买进一批9月装运的安哥拉Kissanje原油。
消息来源称，卖方是谁并不清楚，但这批油货是以每桶离岸价格(FOB)较即期布兰特原油贴水1.80美元买入，以迪拜价格为基础的日本交货价出售。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。