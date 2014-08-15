国际油市：日本东燃通用石油向安哥拉买入原油，套利窗口已开--贸易商

布兰特较迪拜原油升水收窄，促使亚洲石油买家寻求更便宜的供应替代中东和俄罗斯原油，尤其是因需求疲弱而供应过剩的西非。

直接知悉内情的贸易消息人士称，东燃通用石油买进一批9月装运的安哥拉Kissanje原油。

消息来源称，卖方是谁并不清楚，但这批油货是以每桶离岸价格(FOB)较即期布兰特原油贴水1.80美元买入，以迪拜价格为基础的日本交货价出售。(完) (编译 张若琪 审校 戴素萍)