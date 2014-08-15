新债招标：进出口行五年增发债收益率4.8736%，一年贴现4.3079%--业内人士

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透上海8月15日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的五年固息增发债中标收益率4.8736%，同时招标的一年期贴现金融债中标收益率4.3079%。
两期债的投标倍数分别为2.20倍和1.89倍。
上述两期债为进出口行今年第51及52期债。第51期为44期五年品种的增发债，票面利率4.8941%。
一年贴现债为第52期债，首场招标结束后，发行人采用数量招标方式向工商银行 追加发行总量不超过15亿元的当期债券，由工商银行在柜台债券市场向个人和非金融机构投资者进行分销，追加投标时间为首场中标确认后10分钟。柜台市场分销期为8月18日至8月21日。
具体发行条款如下：
51期(44期增发) 52期 -------------------------------------------------------
招标规模上限 60亿元 60亿元
期限/计息方式 五年固息 一年贴现
缴款日 8月19日 8月22日
起息日 7月14日 8月22日
发行期 8/15-8/19 8/15-8/22
上市日 8月25日 8月26日
基本承销额 无 无
承揽费 0.10% 0.05%
------------------------------------------------------- 柜台债券是指银行通过电子银行及营业网点为客户提供的人民币债券投资交易产品，此前在商业银行柜台交易的只有记账式国债一个品种，中国人民银行3月末公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以再增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。(完) (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1