新债招标：进出口行五年增发债收益率4.8736%，一年贴现4.3079%--业内人士

路透上海8月15日 - 业内人士周五透露，中国进出口银行下午招标的五年固息增发债中标收益率4.8736%，同时招标的一年期贴现金融债中标收益率4.3079%。

两期债的投标倍数分别为2.20倍和1.89倍。

上述两期债为进出口行今年第51及52期债。第51期为44期五年品种的增发债，票面利率4.8941%。

一年贴现债为第52期债，首场招标结束后，发行人采用数量招标方式向工商银行 追加发行总量不超过15亿元的当期债券，由工商银行在柜台债券市场向个人和非金融机构投资者进行分销，追加投标时间为首场中标确认后10分钟。柜台市场分销期为8月18日至8月21日。

具体发行条款如下：

51期(44期增发) 52期 -------------------------------------------------------

招标规模上限 60亿元 60亿元

期限/计息方式 五年固息 一年贴现

缴款日 8月19日 8月22日

起息日 7月14日 8月22日

发行期 8/15-8/19 8/15-8/22

上市日 8月25日 8月26日

基本承销额 无 无

承揽费 0.10% 0.05%