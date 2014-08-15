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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 14:32 BJT

澳洲股市：录得2月迄今最大周线升幅，澳新银行收低

路透悉尼8月15日 - 澳洲股市周五收高0.32%，追随美国股市走势。矿产类股上涨带动大盘。不过投资者人气仍因澳新银行获利不如人意而受到打击。

澳洲以市值计第三大银行澳新银行 下跌1.07%。

S&P/ASX 200指数 收高18.03点，报5,566.50点，本周收涨2.41%，为2月中旬以来最高单周涨幅。股指周四时收升0.6%。(完)
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