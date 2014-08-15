路透基点：基汇资本为收购盈科中心的6.07亿美元融资案已签署--TRLPC

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透香港8月15日 - 路透旗下基点引述消息人士谈话报导指出，支持私募基金业者基汇资本(Gaw Capital Partners)自电讯盈科手中收购北京盈科中心的6.07亿美元三年期双币融资已经签署。
这笔融资有5.26亿美元的离岸贷款额度，以及5亿元人民币(8,100万美元)的本地贷款额度。
国泰世华银行、中信银行(国际)、大新银行以及新加坡大华银行为离岸贷款部份的牵头行兼簿记行；而国泰世华、中信银行以及新加坡大华银行为本地贷款的牵头行兼簿记行。
一如先前报导，离岸子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385个基点。
参贷银行承诺贷款3,000-3,900万美元，可得120个基点的前端费以及主办行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，可得100个基点费用和安排行头衔。
离岸贷款取得多家海外企业股票做为担保品，是由英属维京群岛注册公司Vinter Star Ltd担任借款人。
基汇资本在4月曾表示，同意收购盈科中心，最初总价为9.28亿美元，是海外房地产私募基金在中国最大单项物业收购案。(完) (编译 张明钧; 审校)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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路透东京4月20日 - 三井生命保险投资规划部门负责人松多洋一郎周四称，该公司计划在截至3月的财年中，将部分资金从以美元计价的债券转至欧元计价债券，因其预计美元对冲成本将上升。