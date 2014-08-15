路透基点：基汇资本为收购盈科中心的6.07亿美元融资案已签署--TRLPC

路透香港8月15日 - 路透旗下基点引述消息人士谈话报导指出，支持私募基金业者基汇资本(Gaw Capital Partners)自电讯盈科手中收购北京盈科中心的6.07亿美元三年期双币融资已经签署。

这笔融资有5.26亿美元的离岸贷款额度，以及5亿元人民币(8,100万美元)的本地贷款额度。

国泰世华银行、中信银行(国际)、大新银行以及新加坡大华银行为离岸贷款部份的牵头行兼簿记行；而国泰世华、中信银行以及新加坡大华银行为本地贷款的牵头行兼簿记行。

一如先前报导，离岸子弹式贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码385个基点。

参贷银行承诺贷款3,000-3,900万美元，可得120个基点的前端费以及主办行头衔；承贷2,000-2,900万美元的银行，可得100个基点费用和安排行头衔。

离岸贷款取得多家海外企业股票做为担保品，是由英属维京群岛注册公司Vinter Star Ltd担任借款人。