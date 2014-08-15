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债券 | 2014年 8月 15日 星期五 16:53 BJT

表格：英国第二季GDP确认为较前季增长0.8%，较上年同期增长3.2%

工业生产

矿业/采掘(含石油) 0.5 (0.9) 0.5 (0.9)

制造业 0.2 (0.2) 3.3 (3.3)

电力,燃气 4.4 (4.7) -6.4 (-6.2)

供水,排污 -2.5 (-2.5) 3.3 (3.2)

总生产 0.3 (0.4) 2.1 (2.2)

建筑业 0.0 (-0.5) 4.8 (4.2) (完)
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