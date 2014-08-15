版本:
中国
债券 | 2014年 8月 15日 星期五 14:56 BJT

欧元债市：德债收益率在1%左右，欧元区经济前景低迷

然乌克兰紧张情势仍高，乌政府军正与亲莫斯科分离份子交战，俄罗斯数十辆重型军用车辆集结在边境附近。

10年期公债收益率 日内上涨0.4个基点至1.018%，交易员表示，周四时一度跌破1%。

“我们预期德债收益率将维持在1%左右...不只是今天，而是更长的日子，”德国商业银行分析师Markus Koch在研究报告中表示。

其他欧元区公债收益率持平至小跌。(完) 　　
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐