欧元债市：德债收益率在1%左右，欧元区经济前景低迷

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
然乌克兰紧张情势仍高，乌政府军正与亲莫斯科分离份子交战，俄罗斯数十辆重型军用车辆集结在边境附近。
10年期公债收益率 日内上涨0.4个基点至1.018%，交易员表示，周四时一度跌破1%。
“我们预期德债收益率将维持在1%左右...不只是今天，而是更长的日子，”德国商业银行分析师Markus Koch在研究报告中表示。
其他欧元区公债收益率持平至小跌。(完)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
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路透东京4月20日 - 三井生命保险投资规划部门负责人松多洋一郎周四称，该公司计划在截至3月的财年中，将部分资金从以美元计价的债券转至欧元计价债券，因其预计美元对冲成本将上升。