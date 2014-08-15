版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 14:58 BJT

全球金市：金价有望录得第二周上涨，受益于避险需求

"若股市上涨，则金价可能会下跌，因现货市场和上市交易基金资金流动都没提供支撑。"

0629 GMT，现货金 上涨0.1%至每盎司1,314美元，上日几乎收平盘。本周金价已经上涨0.4%。

美国期金 跌0.5美元至每盎司1,315.20美元，料也录得连续第二周上涨。

尽管地缘政治冲突近来提振黄金的投资需求，但现货需求依然不振。

世界黄金协会周四发布的二季度报告显示，二季度全球整体黄金消费需求下降16%至964吨，其中中国第二季黄金消费需求同比下降52%至192.5吨，印度下降39%至204.1吨。

--------------------0629 GMT--------------

价格 变动 涨跌%

现货金 1314 1.26 0.1

现货银 19.88 0.09 0.45

现货铂金 1463 5.7 0.39

现货钯金 883.3 3.1 0.35

COMEX期金 1315.2 -0.5 -0.04

COMEX期银 19.895 -0.011 -0.06

汇率

欧元/美元 1.3364

美元指数 81.591

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐