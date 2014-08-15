全球金市：金价有望录得第二周上涨，受益于避险需求

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
"若股市上涨，则金价可能会下跌，因现货市场和上市交易基金资金流动都没提供支撑。"
0629 GMT，现货金 上涨0.1%至每盎司1,314美元，上日几乎收平盘。本周金价已经上涨0.4%。
美国期金 跌0.5美元至每盎司1,315.20美元，料也录得连续第二周上涨。
尽管地缘政治冲突近来提振黄金的投资需求，但现货需求依然不振。
世界黄金协会周四发布的二季度报告显示，二季度全球整体黄金消费需求下降16%至964吨，其中中国第二季黄金消费需求同比下降52%至192.5吨，印度下降39%至204.1吨。
--------------------0629 GMT--------------
价格 变动 涨跌%
现货金 1314 1.26 0.1
现货银 19.88 0.09 0.45
现货铂金 1463 5.7 0.39
现货钯金 883.3 3.1 0.35
COMEX期金 1315.2 -0.5 -0.04
COMEX期银 19.895 -0.011 -0.06
汇率
欧元/美元 1.3364
美元指数 81.591
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。