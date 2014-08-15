中国股市：沪综指创逾八个月收盘新高，金融数据不利因素被消化

上海车展：中国易车公司近日获腾讯、百度和京东共计投资10亿美元
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
路透北京8月14日 - 中国股市沪综指周五上涨，创下逾八个月收盘高点。分析师指出，随着近期公布的中国宏观经济及金融数据带来的不利因素逐步被消化，及香港股市今日走势较强劲，投资者对A股大盘信心有所恢复，在券商股引领下，大盘拉出一根中阳线，将昨日跌幅扳回。
沪综指 收报2,226.734点，涨20.268点或0.92%，此前收盘高点为2013年12月10日2,237.49点；本周累计上涨1.472%。上证A股今日成交1,292亿元人民币，上交易日为1,414亿元。
“负面因素正在消化，数据的事没有这么多人担忧了，而且卖股打新的压力也没了，大盘重新转入反弹通道。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，短期内大盘可能还会震荡向上。
被业内誉为中国A股市场多头旗帜的国泰君安证券周四晚间发布最新策略短评称，尽管7月金融数据较弱，但仍坚持沪综指近期反弹目标位在2,400点的判断，建议在行业布局上向大消费和保险股倾斜，在主题投资上抓国企改革、能源改革等改革主线。
香港股市周五受中国移动 大涨的提振，盘中触及2008年5月以来最高水准，目前上涨0.64%。
沪深300指数 收报2,360.635点，涨1.06%；沪深300指数期货主力9月合约 尾盘报2,374点，涨1.06%，成交779,345手。（完）
路透上海4月20日 - 中国汽车服务平台--易车控股有限公司董事长李斌周四称，易车近日已从腾讯、百度和京东筹得10亿美元；该公司寻求成为中国最大的在线汽车融资平台。
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1