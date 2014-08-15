中国股市：沪综指创逾八个月收盘新高，金融数据不利因素被消化

路透北京8月14日 - 中国股市沪综指周五上涨，创下逾八个月收盘高点。分析师指出，随着近期公布的中国宏观经济及金融数据带来的不利因素逐步被消化，及香港股市今日走势较强劲，投资者对A股大盘信心有所恢复，在券商股引领下，大盘拉出一根中阳线，将昨日跌幅扳回。

沪综指 收报2,226.734点，涨20.268点或0.92%，此前收盘高点为2013年12月10日2,237.49点；本周累计上涨1.472%。上证A股今日成交1,292亿元人民币，上交易日为1,414亿元。

“负面因素正在消化，数据的事没有这么多人担忧了，而且卖股打新的压力也没了，大盘重新转入反弹通道。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，短期内大盘可能还会震荡向上。

被业内誉为中国A股市场多头旗帜的国泰君安证券周四晚间发布最新策略短评称，尽管7月金融数据较弱，但仍坚持沪综指近期反弹目标位在2,400点的判断，建议在行业布局上向大消费和保险股倾斜，在主题投资上抓国企改革、能源改革等改革主线。

香港股市周五受中国移动 大涨的提振，盘中触及2008年5月以来最高水准，目前上涨0.64%。