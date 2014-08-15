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亚洲 | 2014年 8月 15日 星期五 15:05 BJT

中国外汇：7月代客结售汇顺差621亿元人民币，较前月回落--外管局

路透北京8月15日 - 中国国家外汇管理局周五公布，7月代客结售汇顺差621亿元人民币，较6月回落；银
行自身同期结售汇逆差548亿元人民币，为一年以来最大逆差。
        
    刊登在外管局网站的数据显示，今年7月，银行结售汇顺差73亿元人民币（等值12亿美元）；同期银行代
客远期净结汇签约60亿元人民币；截止7月末，未到期净结汇1,527亿元人民币。
    
    数据并显示，7月境内银行代客涉外收付款顺差578亿元人民币（等值94亿美元），低于上月水平；1-7月
，银行代客累计涉外收付款顺差5,867亿元人民币（等值956亿美元）。
    
    以下为各月银行结售汇顺差及代客收付顺收:    
               14年7月   6月    5月    4月    3月    2月    1月   13   11   10   9月  8   7月
                                                                  年1  月   月        月  
                                                                  2月                     
 代客结售汇净            152    68     79     411    459    763   328  451  392  317  94  26
 额                                                                                       
 （亿美元）                                                                               
 以亿元人民币  621       938    416    489   2,521  2,805  4,658                           
           计                                                                             
 代客收付款顺  94        142    208    37     54     136    313   83   283  289  126  50  -14
 收                                                                                       
 （亿美元）                                                                               
 以亿元人民币  578       847   1,280   230    329    831   1,911                           
           计                                                                             
 代客远期结售            -27     9     15     27     227    254   184  204  130  180  93  26
 汇净额（亿美                                                                             
 元）                                                                                     
 以亿元人民币  60       -165    53     91     165   1,390  1,548                           
           计                                                                             
 远期累计未到            318    450    525    584    679    591                            
 期结售汇净额                                                                             
 （亿美元）*                                                                              
 以亿元人民币  1,527    1,959  2,778  3,232  3,593  4,158  3,607                           
          计*                                                                             
  
   注：* 远期累计未到期结售汇于2014年起开始公布。
    
    银行代客结售汇形成的差额将通过银行在银行间外汇市场买卖平盘，是引起外汇储备变化的主要来源之一
。但引起外汇储备变化的因素还包括外汇指定银行为自身办理的结售汇和银行结售汇综合头寸变动等。（完）

 (发稿 李然; 审校 杨淑祯)
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