《中国大宗商品综述》谷物进口猛增受内外价差驱动，根源在收储政策

作者 李文科

路透北京8月15日 - 中国粮食生产“十一连增”背景下，今年前7月谷物进口猛增八成。然而由此引发对粮食短缺的担忧可能只是虚惊一场，事实上，是低廉的境外谷物价格吸引了中国增加进口，以大幅降低生产成本。

中国人口多、耕地少，粮食安全与自给一直是国家头等大事。这也是政府对部分粮油进行收储，以及部分粮谷实行进口配额的根本出发点。因此，收储价格成为主导国内谷物价格的最核心因素，境内外价差由来已久。

“收储制度的存在抬高了（国内）谷物的价格，但有些谷物是可以替代的，...像高粱、大麦这些没有进口配额限制的谷物进口最近的确异军突起。”新湖期货研究所副所长时岩指出。

在他看来，把谷物进口大增简单与粮食安全的忧虑联系起来是比较夸张的，实际上，中国政府目前的粮食库存是比较充裕的，现在政府考虑得短期问题可能不是粮食安全的问题，而是储备如何消化到市场。

内外价差方面最为明显的是玉米，按照目前的价差，南方港口的进口玉米每吨盈利能达到千元，而国内玉米的供应基本上得依靠国储拍卖，有效供应的减少推升国内玉米期价创出历史新高。

海关数据显示，今年前7月中国累计进口谷物和谷物粉1,134万吨，较去年同期增80.7%。中国进口的谷物和谷物粉种类主要包括小麦、稻谷及大米、玉米、大麦等，除大麦外均属主要口粮。

国内玉米和小麦价格高企，尤其是玉米价格创新高，且其进口受到配额的限制，这就不难理解为何贸易商开始寻找没有配额、价格低廉且又可以替代的其他谷物品种，比如高粱和大麦等。

“核心问题是国内市场的有效供应比较有限，这仍需要关注储备政策的动向，...从自身的供应和需求看并不支撑（玉米）价格达到这么一个高位。”国内一家大型期货公司农产品部部长指出。

从另一个角度而言，尽管谷物进口增幅八成这个数字比较惊人，但相比中国庞大的产量和消费量而言，进口谷物量占国内产量的比例尚不足3%，中国的口粮自给率仍保持在95%以上的安全水平。

不过，中国今夏河南、安徽等12个省区出现不同程度的干旱，尤其是一些粮食主产区的干旱可能会加剧中国粮食进口压力，虽然今年年夏粮丰产，但毕竟秋粮的产量占全年粮食产量的七成。

**谷物进口仍有前景**

尽管包括玉米和小麦在内的谷物价格已经处于高位，但考虑到最近天气干旱以及国家收储等种种因素，国内谷物价格很难下跌，谷物进口仍有前景。

数据显示，大连商品交易所玉米期货主力合约 周五最高报每吨2,421元人民币/吨，创历史新高。

国内一大型期货公司农产品部长就指出，最近期货市场的谷物价格上升就是在炒作干旱的题材，不仅如此，国家对转基因玉米的限制政策可能扩大到其他品种上，这些都将对国内谷物价格形成支撑。

国家粮油信息中心报告亦援引小麦贸易商称，其看好小麦后市价格，因今年托市小麦收购量较大，市场普遍预期将超过2,500万吨，且今年小麦饲用消费量较大，华北地区玉米小麦价差较大，使小麦替代的成本优势明显；而今年面粉厂小麦库存较上年低，使其对市场供求变化更加敏感，当收购量下降时，其不得不提价收购。

不过报告也指出，小麦价格也存在下跌风险，尤其是10月份新玉米上市后，玉米价格下跌的可能性比较大，届时小麦替代能否继续拉动小麦价格仍需观察，托市小麦投放时间和投放量也将显着影响小麦市场供给。

本周稍早，国务院总理李克强针对抗旱工作指出，强调东北是保秋粮丰收的重点地区。且会商认为，近期全国旱情呈现发展态势，虽然西北东部、西南东部及黄淮西部等地受降雨影响，旱情基本缓解，但东北西部旱情发展较快，受旱面积较大，并预测，8月中下旬东北南部、华北北部、黄淮、江淮降水仍然偏少，不排除发生夏秋连旱的可能性。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国上海期货交易所本周铜库存减少4,093吨。

--中国国家能源局周四称，7月全社会用电量5,097亿千瓦时，同比增长3.0%。

--中国国家统计局周四发布的数据显示，中国7月精炼铜(铜)产量63.35万吨，同比增加16.5%；原铝(电解铝)产量197.7万吨，同比增加7.2%。

--中国水利部部长、国家防总副总指挥陈雷周三主持召开国家防总会商会，会商认为，据预测，8月中下旬东北南部、华北北部、黄淮、江淮降水仍然偏少，局地偏少三成以上，旱情可能持续发展，不排除发生夏秋连旱的可能性。

--为更好地利用价格杠杆引导资源合理配置，中国国家发改委周二公布，自2014年9月1日起，非居民用存量天然气门站价格每立方米提高0.4元，居民用气门站价格不作调整。