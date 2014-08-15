《中国债市每日综述》数据影响降温现券窄幅震荡，下周观察新债压力

* 现券窄幅震荡，数据影响淡化后做多热情降温

* 场内存一定获利了结需求+下周新债压力不小

* 因此机构预期短期现券收益率或盘整

路透北京8月15日 - 随着宏观数据等影响逐步被消化，近两日高涨的做多热情有所降温，中国银行间现券市场周五窄幅震荡。展望短期市场走向，交易员指出，对资金预期尚稳定，不过收益率快速下行后场内积蓄了一定的获利了结需求，且下周新债供给压力不可小觑，多空因素叠加现券或暂震荡调整。

虽然现券调整，但国债期货的向好势头仍在延续，今日中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.836元人民币，较上日结算价涨0.132元，或0.14%。

“和前两天比感觉谨慎的情绪在滋生，做多动力不足。”北京一大型银行交易员称，“应该要关注到今天几个新债招标，倍数都不是特别的好，其中五年口行债倍数才两倍出头。”

财政部周五早间招标的两年固息国债中标利率略低于预期，业内人士指出，主要需求来自外资机构，部分有投标考核压力的机构亦积极参与，该期债整体投标倍数中规中矩。另午后，进出口银行招标五年固息增发债和一年期贴现金融债，投标倍数分别为2.20倍和1.89倍。

对于短期市场走势，上海一银行交易员表示，宏观经济的改善进程即使有所反复，但托底政策持续扶住下前者应不会大幅走坏，其感到场内做多信心不足，预期下一步现券箱体震荡。

北京一券商分析师指出，数据方面下周将先后公布7月房地产数据及8月汇丰制造业PMI初值，或可帮助机构进一步判断经济情况。此外，下周新债供给压力较大，是否令现券承压有待观察。

据路透统计，发行规模在50亿元人民币以上，且缴款日落在下周的新债规模将超3,000亿元。

剩余期限约9.44年的国开行固息债140205券最新报价对应收益率 在5.0350%/4.9600%，上日尾盘为5.00%/4.97%。

**新股扰动渐消但资金供需仍结构失衡**

中国银行间货币市场主要回购利率 周五涨跌互现，其中14天期限品种涨幅逾10bp(基点)。交易员表示，新股申购对短期流动性扰动逐步消退，且早间大行融出部分短期资金，场内隔夜品种供给较上日稍缓，但整体而言，资金供需结构性失衡状况依旧明显。

他们并提到，短期资金利率品种价格走势仍难脱离开盘价指导，同时在当前国务院降低融资成本呼声较高、公开市场亦平稳操作的背景下，料未来回购利率大幅上扬的概率较小。

“比昨天好点，主要国开敞开供应，能报国开的机构今天跟国开应该都加量报了，”上海一银行交易员称，感觉市场上机构主要还是隔夜品种缺口很大，期限分布不均衡现象还是比较严重。

对于14天期限品种涨幅略甚，她并解释称，前两天隔夜和7天、14天感觉价格都有大行在做开盘价，今天14天并没开盘定价；同时短端资金供给紧了，大家觉得能借到14天也好的，毕竟绝对价格也不算高。

对于未来资金面预期，上海另一银行交易员认为，当前国务院降低融资成本呼声很高，而货币市场回购利率虽然在开盘价引导下低位运行，但是并不能掩盖市场的实际供需失衡现象，在上半年货币政策放松已经达到一定限度的情况下，未来如何发力将成为影响流动性的关键。

中国国务院昨日出台具体措施缓解企业融资贵，要求保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施，强调要通过定向宽松为棚改、铁路、小微企业等领域提供有力支持。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,929.54亿元，低于上日的9,971.65亿元；其中，隔夜品种成交6,621.24亿元，上日为6,669.04亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8986 2.9037 -0.51 6,621.24

七天 3.3942 3.3638 +3.04 1,735.86

14天 3.5854 3.4718 +11.36 468.72

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 5.2900 6.7650 -147.50 2,931.48

七天 3.9150 3.0400 +87.50 511.28

14天 3.5000 4.1600 -66.00 24.62

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0500 3.0000 +5.00 --

七天 3.5300 3.4200 +11.00 --

14天 3.6000 3.4100 +19.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8890 2.8880 +0.10 --

七天 3.3460 3.3530 -0.70 --

三个月 4.6811 4.6834 -0.23 --

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