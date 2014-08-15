《中国债市每日综述》数据影响降温现券窄幅震荡，下周观察新债压力

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
* 现券窄幅震荡，数据影响淡化后做多热情降温
* 场内存一定获利了结需求+下周新债压力不小
* 因此机构预期短期现券收益率或盘整
路透北京8月15日 - 随着宏观数据等影响逐步被消化，近两日高涨的做多热情有所降温，中国银行间现券市场周五窄幅震荡。展望短期市场走向，交易员指出，对资金预期尚稳定，不过收益率快速下行后场内积蓄了一定的获利了结需求，且下周新债供给压力不可小觑，多空因素叠加现券或暂震荡调整。
虽然现券调整，但国债期货的向好势头仍在延续，今日中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.836元人民币，较上日结算价涨0.132元，或0.14%。
“和前两天比感觉谨慎的情绪在滋生，做多动力不足。”北京一大型银行交易员称，“应该要关注到今天几个新债招标，倍数都不是特别的好，其中五年口行债倍数才两倍出头。”
财政部周五早间招标的两年固息国债中标利率略低于预期，业内人士指出，主要需求来自外资机构，部分有投标考核压力的机构亦积极参与，该期债整体投标倍数中规中矩。另午后，进出口银行招标五年固息增发债和一年期贴现金融债，投标倍数分别为2.20倍和1.89倍。
对于短期市场走势，上海一银行交易员表示，宏观经济的改善进程即使有所反复，但托底政策持续扶住下前者应不会大幅走坏，其感到场内做多信心不足，预期下一步现券箱体震荡。
北京一券商分析师指出，数据方面下周将先后公布7月房地产数据及8月汇丰制造业PMI初值，或可帮助机构进一步判断经济情况。此外，下周新债供给压力较大，是否令现券承压有待观察。
据路透统计，发行规模在50亿元人民币以上，且缴款日落在下周的新债规模将超3,000亿元。
剩余期限约9.44年的国开行固息债140205券最新报价对应收益率 在5.0350%/4.9600%，上日尾盘为5.00%/4.97%。
**新股扰动渐消但资金供需仍结构失衡**
中国银行间货币市场主要回购利率 周五涨跌互现，其中14天期限品种涨幅逾10bp(基点)。交易员表示，新股申购对短期流动性扰动逐步消退，且早间大行融出部分短期资金，场内隔夜品种供给较上日稍缓，但整体而言，资金供需结构性失衡状况依旧明显。
他们并提到，短期资金利率品种价格走势仍难脱离开盘价指导，同时在当前国务院降低融资成本呼声较高、公开市场亦平稳操作的背景下，料未来回购利率大幅上扬的概率较小。
“比昨天好点，主要国开敞开供应，能报国开的机构今天跟国开应该都加量报了，”上海一银行交易员称，感觉市场上机构主要还是隔夜品种缺口很大，期限分布不均衡现象还是比较严重。
对于14天期限品种涨幅略甚，她并解释称，前两天隔夜和7天、14天感觉价格都有大行在做开盘价，今天14天并没开盘定价；同时短端资金供给紧了，大家觉得能借到14天也好的，毕竟绝对价格也不算高。
对于未来资金面预期，上海另一银行交易员认为，当前国务院降低融资成本呼声很高，而货币市场回购利率虽然在开盘价引导下低位运行，但是并不能掩盖市场的实际供需失衡现象，在上半年货币政策放松已经达到一定限度的情况下，未来如何发力将成为影响流动性的关键。
中国国务院昨日出台具体措施缓解企业融资贵，要求保持货币信贷总量合理适度增长，维持流动性平稳适度，落实好“定向降准”措施，强调要通过定向宽松为棚改、铁路、小微企业等领域提供有力支持。
今日银行间市场质押式回购总成交金额8,929.54亿元，低于上日的9,971.65亿元；其中，隔夜品种成交6,621.24亿元，上日为6,669.04亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8986 2.9037 -0.51 6,621.24
七天 3.3942 3.3638 +3.04 1,735.86
14天 3.5854 3.4718 +11.36 468.72
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 5.2900 6.7650 -147.50 2,931.48
七天 3.9150 3.0400 +87.50 511.28
14天 3.5000 4.1600 -66.00 24.62
回购定盘利率
其中:隔夜 3.0500 3.0000 +5.00 --
七天 3.5300 3.4200 +11.00 --
14天 3.6000 3.4100 +19.00 --
Shibor
其中:隔夜 2.8890 2.8880 +0.10 --
七天 3.3460 3.3530 -0.70 --
三个月 4.6811 4.6834 -0.23 --
------------------------------------------------------------------------(完)
(发稿 康熙泽; 审校 黄凯)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。