更新版 1-澳洲个股：必和必拓计划剥离部分非核心资产

澳洲金融评论报称独立出来的公司将纳入铝、锰、镍、坎宁顿银矿和南非煤炭资产，价值在140亿美元。

该报还称，必和必拓还在讨论是否剥离新南威尔士州的煤炭资产，报导没有引述消息人士。据该报，新的公司总部会设在珀斯，由首席财务官Graham Kerr带队。

澳洲金融评论报还称，该公司可能在澳洲证券交易所挂牌，并在南非再度上市。

必和必拓拒绝对该报导置评。公司在声明中称，预计下周董事会开会时会考虑拆分，并将立即宣布任何重大消息。

必和必拓定于8月19日公布年报。(完)