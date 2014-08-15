更新版 1-澳洲个股：必和必拓计划剥离部分非核心资产

新闻稿：监管干预逐步退出，降低中国券商行业风险--标普
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
澳洲金融评论报称独立出来的公司将纳入铝、锰、镍、坎宁顿银矿和南非煤炭资产，价值在140亿美元。
该报还称，必和必拓还在讨论是否剥离新南威尔士州的煤炭资产，报导没有引述消息人士。据该报，新的公司总部会设在珀斯，由首席财务官Graham Kerr带队。
澳洲金融评论报还称，该公司可能在澳洲证券交易所挂牌，并在南非再度上市。
必和必拓拒绝对该报导置评。公司在声明中称，预计下周董事会开会时会考虑拆分，并将立即宣布任何重大消息。
必和必拓定于8月19日公布年报。(完)
(编译 戴素萍/洪曦/田建华; 审校 张明钧/艾茂林)
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。） 香港，2017年4月19日—随着2015年年中、2016年年初股市震荡期间实施的监管干预措施逐步解除，中国证券公司利润和资本的波动性或将在2017年降低。标普全球评级18日发表报告《2017中国证券行业展望：监管正常化利于平稳经营》如是表示。
路透首尔4月20日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0732GMT，外资在韩国股市买超751 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月20日 75.1 224.4 -275.6 ^4 月19日 -225.1 110.4 116.0 4 月18日 11.4 38.5 -48.2 4 月17日 -111.7 266.6 -160.9 4 月14日 -73.5 22.8 44.4 4 月13日 -1.1
路透沙特寇巴4月20日 - 沙特报纸al-Hayat周四援引该国能源大臣法力赫(Khalid al-Falih)接受采访时的话称，全球石油供应因贸易商出售一些离岸石油库存而增加。