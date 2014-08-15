台湾债市：五年券殖利率收创两个月低位，紧盯叶伦谈话及FOMC会议记录

* 五年券103/10殖利率收创两个月低位 * 后续紧盯叶伦谈话及FOMC会议记录 * 下周103/10区间暂看在1.10-1.15% 路透台北8月15日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周五连两日 微跌，创近两个月收盘低位。交易员表示，受到美债长券端标售需求强劲及欧元区经济疲弱 不振影响，美国指标10年期公债殖利率 上日收低至2.40%，引领五年热券103/10 殖利率终场跌破1.13%，下周台债气氛料仍将区间偏多。 下周四至周六美联储将举办杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会，期间美联储主席叶伦将发 表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话，且下周三美联储也将公布上月会议记录， 此皆引起市场高度关注。 市场人士指出，目前市场预期美国量化宽松至10月底结束，后续聚焦美国升息时间点， 而近期地缘政治变数增温及欧元区经济零成长是否拖累美国经济复苏力道，企图从下周叶伦 谈话及美联储会议记录寻找升息决策的蛛丝马迹。 “叶伦过去几次谈话提到劳动市场没有这么好，这次谈话对近期美国经济复苏的看法应 该会有所着墨。”一位当地证券交易员说。 交易员认为，伊拉克及乌克兰等地缘政治变数尚未解除，而美股持续震荡盘整、欧元区 经济不振，皆令美债殖利率有望维持低档整理，料这波多头至少延续到9月底，而台债目前 正值筹码发行空窗期，盘势较有利于多方主导，短线五年热券103/10殖利率满足点暂看1.10 %。 今日五年券103/10殖利率收在1.1288%，收创近两个月收盘低位，前波低位为6月16日的 1.0875%。交易员预估，下周五年券103/10殖利率主要交投区间暂看在1.10-1.15%。 台湾股市周五开高收低，指数连两日收黑，但周线仍上涨1.33%。分析师指出，今日大 盘成交值创近期低量，以量先价行角度观察，台股下周不排除有拉回压力。 美国公债收益率周四走低，因30年期公债标售需求强劲，以及令人失望的欧元区数据推 动10年期德债收益率跌至纪录低位，导致美国公债的吸引力增强。纽约尾盘，指标10年期公 债收益率 回落3个基点，报2.400%，较上周触及的14个月低位高约5个基点。[US /NCN] 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/10 -0.42 1.1288 1.1256-1.1338 231.5 下周金融市场重要经济数据和事件： 8/18(一)：全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数、韩国生产者物价指数(PPI)； 8/19(二)：美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)、美国房屋开工及建筑许可、日本 进出口、澳洲央行将公布8月政策委员会会议记录； 8/20(三)：台湾公布7月外销订单、台湾央行公布第二季经常帐、美国联邦公开市场委 员会(FOMC)将公布7月政策会议记录、美国抵押贷款市场指数、美国成屋销售、澳洲央行总 裁史蒂文斯在众议院经济常设委员会作证； 8/21(四)：汇丰中国8月制造业PMI初值、美联储杰克逊霍尔(Jackson Hole)年会(至8月 23日)，期间美联储主席叶伦将发表主题演说，欧洲央行总裁德拉吉也将发表讲话、美国一 周初请失业金人数、美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)、美国费城联邦储备银行制造 业指数、美国领先指标； 8/22(五)：台湾主计总处公布7月季调失业率。 30 103/12 没有成交 20 103/11 没有成交 10 103/6 1.5795 5 103/10 1.1288 2 103/1 没有成交 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)